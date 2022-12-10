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Программа НТВ на 10 декабря. Во сколько Следствие вели



Телепрограмма НТВ на 10 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 10.12.2022

05:00 Спето в СССР
05:45 Инспектор Купер 2. «Последний заказ», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Бари Алибасов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Болото
22:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Летчики
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Арт-проект Инны Желанной «Вилы»
01:45 Дачный ответ
02:35 Защита Красина-2. 7-я серия
03:15 Защита Красина-2. 8-я серия
04:00 Агентство скрытых камер. Пожар
04:30 Агентство скрытых камер. Бедный художник

В программе возможны изменения.









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