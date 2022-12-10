Программа ТНТ на 10 декабря. Во сколько Битва экстрасенсов и Новые танцы

Телепрограмма ТНТ на 10 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 10.12.2022



04:40 Comedy Баттл. 5-я серия

05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 89-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 17-я серия

09:30 Звездная кухня. 14-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 8. 210-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

13:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

14:00 Вызов. 9-я серия

14:50 Экстрасенсы ведут расследование. 83-я серия

16:10 Экстрасенсы ведут расследование. 86-я серия

17:50 Новая битва экстрасенсов. 13-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 14-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 39-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 53-я серия

00:05 Битва экстрасенсов. 256-я серия

01:40 Битва экстрасенсов. 257-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия

03:40 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия

04:25 Comedy Баттл. 6-я серия



В программе возможны изменения.