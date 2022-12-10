Программа Матч ТВ на 10 декабря. Во сколько ЧМ-2022 Марокко - Португалия, Англия - Франция

Телепрограмма Матч ТВ на 10 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 10.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

05:20 Дзюдо. Кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

09:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

11:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

12:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

14:45 Новости

14:50 Все на Матч!

15:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямой эфир

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция



В программе возможны изменения.