Программа Матч ТВ на 10 декабря. Во сколько ЧМ-2022 Марокко - Португалия, Англия - Франция

Телепрограмма Матч ТВ на 10 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 10.12.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
05:20 Дзюдо. Кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
09:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия
11:50 Биатлон. Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
12:40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
14:45 Новости
14:50 Все на Матч!
15:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
В программе возможны изменения.