Программа передач, ТВ программа на 11 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на воскресенье 11 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.12.2022



1 канал



03:35 Бег

06:00 Новости

06:10 Бег

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Абхазия

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 «Голос наших побед». К 100-летию Николая Озерова

13:20 «Безымянная звезда». Легендарный фильм Михаила Козакова

15:50 «Покровские ворота». Легендарный фильм Михаила Козакова

18:25 Михаил Задорнов. От первого лица

19:10 Поем на кухне всей страной

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр

23:45 Романовы. 5-я серия - «Пётр III, Екатерина II»

00:45 Камера. Мотор. Страна

02:05 Моя родословная

02:45 Наедине со всеми

03:30 Россия от края до края



Россия 1



04:20 Когда цветет сирень

05:55 Перерыв в вещании

06:15 Арифметика подлости

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Лучшая подруга

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Орджоникидзе

02:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Николай Валуев

03:25 Арифметика подлости



ТВЦ



04:25 След тигра

06:00 Над Тиссой

07:20 Фанфан-тюльпан

09:05 Здоровый смысл

09:35 Однажды двадцать лет спустя

10:55 Актёрские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев

11:30 События

11:45 Приступить к ликвидации

14:30 Московская неделя

15:00 «Смотри и смейся!» Юмористический концерт

16:15 Реальный папа

18:00 Тайна последней главы

21:40 Улики из прошлого. Забытое завещание

00:15 События

00:30 Улики из прошлого. Забытое завещание

01:15 Гражданка Катерина

04:15 Документальный фильм

04:50 Москва резиновая



НТВ



05:00 Инспектор Купер 2. «Тихая заводь», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:25 Звезды сошлись

01:00 Основано на реальных событиях

03:30 Защита Красина-2. 9-я серия

04:05 Защита Красина-2. 10-я серия

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Мой талисман



5 канал



05:00 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

08:05 Условный мент-3. Голос крови

08:55 Условный мент-3. Штирлиц

09:45 Условный мент-3. Крабовая ловушка

10:40 Условный мент-3. Жадность не порок

11:35 Условный мент-3. Танго втроем

12:25 Условный мент-3. Офисное привидение

13:20 Условный мент-3. Тайные агенты

14:15 Условный мент-3. Опасные связи

15:10 Условный мент-3. Колдовская любовь

16:10 Условный мент-3. Бабуля

17:05 Условный мент-3. Два ствола

17:55 Условный мент-3. Переходный возраст

18:50 След. Наживка

19:30 След. Доведи мать до кондрашки

20:20 След. Грант на тот свет

21:10 След. Очень деликатная женщина

22:00 След. Школа жизни

22:45 След. ОПСОС

23:35 След. Каждой твари по паре

00:25 След. Парк одиноких мамаш

01:05 След. Двойная выгода

01:45 Григорий Р. 1-я - 5-я серии



Домашний



02:10 Три сестры. 1-я - 4-я серии

05:10 Нотариус. 8-я серия

06:00 6 кадров

06:30 Три истории любви. 1-я - 4-я серии

10:25 В одну реку дважды. 1-я серия

10:30 Шаг в карьеру. 2-я серия

10:35 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии

14:40 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 73-я - 76-я серии

22:30 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии

02:10 Три сестры. 5-я - 8-я серии



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 6-я серия

05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Битлджус

08:55 Перезагрузка. 534-я серия

09:30 Жуки. Сезон 2. 31-я - 36-я серии

12:40 Форсаж

14:50 Двойной форсаж

16:55 Тройной форсаж: Токийский дрифт

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 43-я серия

21:00 Концерты. 7-я серия

22:00 Концерты. 6-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 24-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 258-я серия

03:05 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»

04:20 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия

06:05 Фиксики. Кубик Нолика

06:25 Мультфильмы

06:35 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской

06:45 Три кота. Домашнее телевидение

06:50 Три кота. Золотая рыбка

06:55 Три кота. Цирковое представление

07:00 Три кота. Пожарная станция

07:10 Три кота. Дикие приключения

07:15 Три кота. Игра в молчанку

07:20 Три кота. Пришельцы

07:25 Три кота. Конкурс красоты

07:30 Царевны. Волшебные краски

07:40 Царевны. Полеты во сне и наяву

07:45 Царевны. Золотой сундук

07:55 Уральские пельмени. Бабье вето

09:00 Рогов+. 24-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»

10:35 Кунг-фу Панда

12:25 Кунг-фу Панда-2

14:05 Кунг-фу Панда-3

15:55 Мулан

18:10 Джуманджи: Зов джунглей

20:30 Джуманджи: Новый уровень

23:00 Маска. Танцы

01:05 Хранители

03:50 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

05:20 Дзюдо. Кубок России

06:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович. Прямой эфир

08:30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян

08:55 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

09:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

12:05 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

13:05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия

15:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

17:15 Новости

17:20 Катар-2022. Все на футбол!

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

19:55 Профессиональный бокс. Е. Тищенко - А. Манн. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:35 Хоккей. Матч Звёзд КХЛ

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

08:55 Самая народная программа

09:20 Знаете ли вы, что?

10:10 Наука и техника

11:00 Неизвестная история

11:50 Ваша честь

20:55 Братство

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:25 Волшебная лампа Аладдина

05:50 Случай в квадрате 36-80

07:00 Высота 89

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №122

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Серафим Меркулов

13:05 Специальный репортаж

13:40 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Шел четвертый год войны...

01:20 Доживем до понедельника

03:00 Москва - фронту

03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Приключения капитана Врунгеля

08:00 На войне как на войне

09:30 Тайны старого чердака. Исторический жанр

10:00 Передача знаний. 14-я серия

10:50 Одинокая женщина желает познакомиться

12:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Ирина Головкина

12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Марио Варгас Льоса. «Скромный герой»

13:25 «Элементы» с Антоном Успенским». Художники «Russian born»

13:55 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Алексей Козлов и ансамбль «Арсенал», Игорь Бриль в телефильме «Ночь джаза»

14:50 Вдовец

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Вектор на Восток: Россия и Китай

17:10 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест

17:25 Пешком... Москва опалённая

17:55 Предки наших предков. Готы. По следу древних германцев

18:35 Романтика романса. Так было в мире всегда

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «САС. Детство». Вспоминая Сергея Соловьева

20:55 Семейное счастье

22:25 Легендарные спектакли Большого. Мария Былова, Алла Михальченко, Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда в балете Юрия Григоровича «Легенда о любви». Запись 1989 года

00:20 Кровь пеликана

02:25 Мультфильмы. «Королевский бутерброд». «В мире басен». «Кострома»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:20 Пятница News. 225-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»

06:50 Три мушкетера

08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 12-я серия

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия - «Красноярск»

10:10 Умный дом. Сезон 4. 6-я серия

10:50 Умный дом. Сезон 4. 7-я серия

11:40 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия

13:30 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

15:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

18:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

20:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

22:30 Теперь я Босс! Сезон 8. 2-я серия - «Клининг»

23:40 Заклятие-2

02:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 6-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 7-я серия

03:20 Пятница News. 225-я серия

03:50 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»



МИР



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Мультфильмы

08:00 Ход конем

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Ты - мне, я - тебе

11:40 Икра. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:20 Икра. 5-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Икра. 7-я и 8-я серии

20:50 Сын отца народов. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Сын отца народов. 4-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.



















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