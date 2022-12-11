Программа передач, ТВ программа на 11 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 11 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.12.2022
1 канал
03:35 Бег
06:00 Новости
06:10 Бег
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки« с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Абхазия
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 «Голос наших побед». К 100-летию Николая Озерова
13:20 «Безымянная звезда». Легендарный фильм Михаила Козакова
15:50 «Покровские ворота». Легендарный фильм Михаила Козакова
18:25 Михаил Задорнов. От первого лица
19:10 Поем на кухне всей страной
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23:45 Романовы. 5-я серия - «Пётр III, Екатерина II»
00:45 Камера. Мотор. Страна
02:05 Моя родословная
02:45 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
Россия 1
04:20 Когда цветет сирень
05:55 Перерыв в вещании
06:15 Арифметика подлости
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Лучшая подруга
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Орджоникидзе
02:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Николай Валуев
03:25 Арифметика подлости
ТВЦ
04:25 След тигра
06:00 Над Тиссой
07:20 Фанфан-тюльпан
09:05 Здоровый смысл
09:35 Однажды двадцать лет спустя
10:55 Актёрские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев
11:30 События
11:45 Приступить к ликвидации
14:30 Московская неделя
15:00 «Смотри и смейся!» Юмористический концерт
16:15 Реальный папа
18:00 Тайна последней главы
21:40 Улики из прошлого. Забытое завещание
00:15 События
00:30 Улики из прошлого. Забытое завещание
01:15 Гражданка Катерина
04:15 Документальный фильм
04:50 Москва резиновая
НТВ
05:00 Инспектор Купер 2. «Тихая заводь», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:25 Звезды сошлись
01:00 Основано на реальных событиях
03:30 Защита Красина-2. 9-я серия
04:05 Защита Красина-2. 10-я серия
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Мой талисман
5 канал
05:00 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
08:05 Условный мент-3. Голос крови
08:55 Условный мент-3. Штирлиц
09:45 Условный мент-3. Крабовая ловушка
10:40 Условный мент-3. Жадность не порок
11:35 Условный мент-3. Танго втроем
12:25 Условный мент-3. Офисное привидение
13:20 Условный мент-3. Тайные агенты
14:15 Условный мент-3. Опасные связи
15:10 Условный мент-3. Колдовская любовь
16:10 Условный мент-3. Бабуля
17:05 Условный мент-3. Два ствола
17:55 Условный мент-3. Переходный возраст
18:50 След. Наживка
19:30 След. Доведи мать до кондрашки
20:20 След. Грант на тот свет
21:10 След. Очень деликатная женщина
22:00 След. Школа жизни
22:45 След. ОПСОС
23:35 След. Каждой твари по паре
00:25 След. Парк одиноких мамаш
01:05 След. Двойная выгода
01:45 Григорий Р. 1-я - 5-я серии
Домашний
02:10 Три сестры. 1-я - 4-я серии
05:10 Нотариус. 8-я серия
06:00 6 кадров
06:30 Три истории любви. 1-я - 4-я серии
10:25 В одну реку дважды. 1-я серия
10:30 Шаг в карьеру. 2-я серия
10:35 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии
14:40 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 73-я - 76-я серии
22:30 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии
02:10 Три сестры. 5-я - 8-я серии
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 6-я серия
05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Битлджус
08:55 Перезагрузка. 534-я серия
09:30 Жуки. Сезон 2. 31-я - 36-я серии
12:40 Форсаж
14:50 Двойной форсаж
16:55 Тройной форсаж: Токийский дрифт
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 43-я серия
21:00 Концерты. 7-я серия
22:00 Концерты. 6-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 24-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 258-я серия
03:05 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»
04:20 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 7. 38-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия
06:05 Фиксики. Кубик Нолика
06:25 Мультфильмы
06:35 Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
06:45 Три кота. Домашнее телевидение
06:50 Три кота. Золотая рыбка
06:55 Три кота. Цирковое представление
07:00 Три кота. Пожарная станция
07:10 Три кота. Дикие приключения
07:15 Три кота. Игра в молчанку
07:20 Три кота. Пришельцы
07:25 Три кота. Конкурс красоты
07:30 Царевны. Волшебные краски
07:40 Царевны. Полеты во сне и наяву
07:45 Царевны. Золотой сундук
07:55 Уральские пельмени. Бабье вето
09:00 Рогов+. 24-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»
10:35 Кунг-фу Панда
12:25 Кунг-фу Панда-2
14:05 Кунг-фу Панда-3
15:55 Мулан
18:10 Джуманджи: Зов джунглей
20:30 Джуманджи: Новый уровень
23:00 Маска. Танцы
01:05 Хранители
03:50 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
05:20 Дзюдо. Кубок России
06:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович. Прямой эфир
08:30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян
08:55 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
09:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
12:05 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
13:05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия
15:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
17:15 Новости
17:20 Катар-2022. Все на футбол!
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
19:55 Профессиональный бокс. Е. Тищенко - А. Манн. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:35 Хоккей. Матч Звёзд КХЛ
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
08:55 Самая народная программа
09:20 Знаете ли вы, что?
10:10 Наука и техника
11:00 Неизвестная история
11:50 Ваша честь
20:55 Братство
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:25 Волшебная лампа Аладдина
05:50 Случай в квадрате 36-80
07:00 Высота 89
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №122
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Серафим Меркулов
13:05 Специальный репортаж
13:40 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Шел четвертый год войны...
01:20 Доживем до понедельника
03:00 Москва - фронту
03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Приключения капитана Врунгеля
08:00 На войне как на войне
09:30 Тайны старого чердака. Исторический жанр
10:00 Передача знаний. 14-я серия
10:50 Одинокая женщина желает познакомиться
12:15 Невский ковчег. Теория невозможного. Ирина Головкина
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Марио Варгас Льоса. «Скромный герой»
13:25 «Элементы» с Антоном Успенским». Художники «Russian born»
13:55 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Алексей Козлов и ансамбль «Арсенал», Игорь Бриль в телефильме «Ночь джаза»
14:50 Вдовец
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Вектор на Восток: Россия и Китай
17:10 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест
17:25 Пешком... Москва опалённая
17:55 Предки наших предков. Готы. По следу древних германцев
18:35 Романтика романса. Так было в мире всегда
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «САС. Детство». Вспоминая Сергея Соловьева
20:55 Семейное счастье
22:25 Легендарные спектакли Большого. Мария Былова, Алла Михальченко, Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда в балете Юрия Григоровича «Легенда о любви». Запись 1989 года
00:20 Кровь пеликана
02:25 Мультфильмы. «Королевский бутерброд». «В мире басен». «Кострома»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:20 Пятница News. 225-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»
06:50 Три мушкетера
08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 12-я серия
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия - «Красноярск»
10:10 Умный дом. Сезон 4. 6-я серия
10:50 Умный дом. Сезон 4. 7-я серия
11:40 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия
13:30 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
15:50 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
18:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
20:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
22:30 Теперь я Босс! Сезон 8. 2-я серия - «Клининг»
23:40 Заклятие-2
02:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 6-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 7-я серия
03:20 Пятница News. 225-я серия
03:50 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»
МИР
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Мультфильмы
08:00 Ход конем
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Ты - мне, я - тебе
11:40 Икра. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:20 Икра. 5-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Икра. 7-я и 8-я серии
20:50 Сын отца народов. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Сын отца народов. 4-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.