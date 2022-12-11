Россия 1 на 11 декабря. Во сколько сегодня Синяя Птица

Телепрограмма канала Россия 1 на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 11.12.2022



04:20 Когда цветет сирень

05:55 Перерыв в вещании

06:15 Арифметика подлости

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Лучшая подруга

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9

19:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Орджоникидзе

02:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Николай Валуев

03:25 Арифметика подлости



В программе возможны изменения.