Россия 1 на 11 декабря. Во сколько сегодня Синяя Птица

Телепрограмма канала Россия 1 на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 11.12.2022
04:20 Когда цветет сирень
05:55 Перерыв в вещании
06:15 Арифметика подлости
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Лучшая подруга
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Сезон 9
19:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Орджоникидзе
02:30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Николай Валуев
03:25 Арифметика подлости
В программе возможны изменения.