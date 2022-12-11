НТВ 11 декабря. Во сколько сегодня Суперстар

Телепрограмма канала НТВ на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 11.12.2022



05:00 Инспектор Купер 2. «Тихая заводь», 1-я и 2-я серии

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:25 Звезды сошлись

01:00 Основано на реальных событиях

03:30 Защита Красина-2. 9-я серия

04:05 Защита Красина-2. 10-я серия

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Мой талисман



В программе возможны изменения.