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НТВ 11 декабря. Во сколько сегодня Суперстар



Телепрограмма канала НТВ на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 11.12.2022

05:00 Инспектор Купер 2. «Тихая заводь», 1-я и 2-я серии
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:25 Звезды сошлись
01:00 Основано на реальных событиях
03:30 Защита Красина-2. 9-я серия
04:05 Защита Красина-2. 10-я серия
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Мой талисман

В программе возможны изменения.









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