Домашний 11 декабря. Во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма канала Домашний на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 11.12.2022
02:10 Три сестры. 1-я - 4-я серии
05:10 Нотариус. 8-я серия
06:00 6 кадров
06:30 Три истории любви. 1-я - 4-я серии
10:25 В одну реку дважды. 1-я серия
10:30 Шаг в карьеру. 2-я серия
10:35 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии
14:40 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 73-я - 76-я серии
22:30 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии
02:10 Три сестры. 5-я - 8-я серии
В программе возможны изменения.