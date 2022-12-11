Домашний 11 декабря. Во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма канала Домашний на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 11.12.2022



02:10 Три сестры. 1-я - 4-я серии

05:10 Нотариус. 8-я серия

06:00 6 кадров

06:30 Три истории любви. 1-я - 4-я серии

10:25 В одну реку дважды. 1-я серия

10:30 Шаг в карьеру. 2-я серия

10:35 В одну реку дважды. 1-я - 4-я серии

14:40 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 73-я - 76-я серии

22:30 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии

02:10 Три сестры. 5-я - 8-я серии



В программе возможны изменения.