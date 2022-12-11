ТНТ 11 декабря. Во сколько Звезды в Африке

Телепрограмма ТНТ на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 11.12.2022



04:25 Comedy Баттл. 6-я серия

05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

07:00 Битлджус

08:55 Перезагрузка. 534-я серия

09:30 Жуки. Сезон 2. 31-я - 36-я серии

12:40 Форсаж

14:50 Двойной форсаж

16:55 Тройной форсаж: Токийский дрифт

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 43-я серия

21:00 Концерты. 7-я серия

22:00 Концерты. 6-я серия

23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 24-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 258-я серия

03:05 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»

04:20 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия



В программе возможны изменения.