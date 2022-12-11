ТНТ 11 декабря. Во сколько Звезды в Африке

Телепрограмма ТНТ на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТНТ 11.12.2022
04:25 Comedy Баттл. 6-я серия
05:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
07:00 Битлджус
08:55 Перезагрузка. 534-я серия
09:30 Жуки. Сезон 2. 31-я - 36-я серии
12:40 Форсаж
14:50 Двойной форсаж
16:55 Тройной форсаж: Токийский дрифт
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 43-я серия
21:00 Концерты. 7-я серия
22:00 Концерты. 6-я серия
23:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 24-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 258-я серия
03:05 Битва экстрасенсов. 259-я серия - «Финал»
04:20 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия
В программе возможны изменения.