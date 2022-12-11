Матч ТВ 11 декабря. Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 11.12.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
05:20 Дзюдо. Кубок России
06:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович. Прямой эфир
08:30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян
08:55 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
09:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
12:05 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
13:05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия
15:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
17:15 Новости
17:20 Катар-2022. Все на футбол!
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
19:55 Профессиональный бокс. Е. Тищенко - А. Манн. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:35 Хоккей. Матч Звёзд КХЛ
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг
В программе возможны изменения.