Матч ТВ 11 декабря. Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 11 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 11.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

05:20 Дзюдо. Кубок России

06:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович. Прямой эфир

08:30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Т. Кроуфорд - Д. Аванесян

08:55 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

09:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

12:05 Биатлон. Кубок России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

13:05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия

15:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

17:15 Новости

17:20 Катар-2022. Все на футбол!

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

19:55 Профессиональный бокс. Е. Тищенко - А. Манн. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:35 Хоккей. Матч Звёзд КХЛ

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг



В программе возможны изменения.