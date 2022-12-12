Программа передач, ТВ программа на 12 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 12 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 12.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят. Тайные знаки внеземных цивилизаций
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Тайное оружие: военные экстрасенсы на передовой
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Сезон охоты», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-22. «Сезон охоты», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Гитана Леонтенко-Баталова»
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анатолий Гущин
04:00 Личное дело. 19-я серия
ТВЦ
04:50 Москва резиновая
05:20 Петровка, 38
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Большое кино. Они сражались за Родину
09:05 Заговор небес. 1-я серия
10:00 Заговор небес. 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Московские тайны. Проклятие Мастера. 1-я серия
12:47 Московские тайны. Проклятие Мастера. 2-я серия
13:40 Мой герой. Нелли Пшённая
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть в объективе. «Каменный гость», 1-я серия
15:57 Смерть в объективе. «Каменный гость», 2-я серия
16:55 Право на безопасность
17:30 Петровка, 38
17:50 События
18:15 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Неестественный отбор
23:10 Знак качества. Салоны красоты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Политический мордобой
01:25 Лидия Иванова. Секс и жареная картошка
02:05 Большое кино. Они сражались за Родину
02:35 Смерть в объективе. «Каменный гость», 1-я серия
03:20 Смерть в объективе. «Каменный гость», 2-я серия
04:05 Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив
04:45 Документальный фильм
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Мой талисман
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Кризис в отношениях
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Цейтнот», 1-я и 2-я серии. «Призраки», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Цейтнот», 1-я и 2-я серии. «Призраки», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Завещала найти внучку
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2. 1-я серия
21:05 Адмиралы района-2. 2-я серия
22:10 Пёс-5. «Цепь событий». «Сэнсэй»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-5. «Цепь событий». «Сэнсэй»
01:00 Двенадцать часов
02:40 Защита Красина-2. 11-я серия
03:25 Защита Красина-2. 12-я серия
04:10 Защита Красина-3. 1-я серия
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Поздний заказ
5 канал
05:00 Известия
05:25 Григорий Р. 5-я - 8-я серии
08:15 Один. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Один. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Похищение
14:20 Условный мент-2. Welcome
15:15 Условный мент-2. Берегись автомобиля
16:10 Условный мент-2. Экстремальный спорт
17:05 Условный мент-2. Кайф на дом
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Кайф на дом
18:25 Условный мент-2. Богиня правосудия
19:20 След. Кровь на руках
20:00 След. Хикикомори
20:45 След. Повелители танцующих лягушек
21:35 След. Жиртрест против
22:25 Великолепная пятёрка-5. Серебристый пруд
23:10 Великолепная пятёрка-2. Ювелиры
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Возвращение блудного папы
01:15 След. Седьмая жертва
01:55 След. Первый
02:30 След. Тень девяностых
03:05 Детективы. Здравствуй, дочка
03:35 Детективы. Секретики
04:05 Детективы. Окрошка с квасом
04:35 Детективы. Два билета на футбол
Домашний
02:10 Три сестры. 5-я - 8-я серии
05:10 Нотариус. 9-я серия
06:00 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
10:30 Шаг в карьеру
10:35 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»
13:10 Порча. Медуза
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Ресурсная женщина
14:50 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия - «Рабыня»
19:00 Мама. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Ночной кошмар». «Прищепка»
00:05 Знахарка
00:40 Верну любимого. Ресурсная женщина
01:10 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»
02:00 От ненависти до любви. 11-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия
05:10 Comedy Баттл. 7-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 43-я серия
11:00 Ольга. 18-я - 24-я серии
14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»
18:00 Полярный. 1-я - 4-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 37-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 38-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 1-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 2-я серия
22:00 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»
22:30 Бородач. 2-я серия - «Слепая ярость»
23:00 Влюбись, если сможешь. 37-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 57-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 3. 58-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия
03:05 Comedy Баттл. 8-я серия
03:50 Comedy Баттл. 9-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия
05:40 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 15-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 23-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 26-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:35 Дамбо
10:45 История игрушек-4
12:45 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 14-я серии
19:55 Время
22:05 Соник в кино
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 40-я серия
01:05 Воронины. Сезон 13. 28-я серия
01:35 Воронины. Сезон 14. 1-я - 7-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 4. 6-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия
Матч ТВ
03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг
05:20 Дзюдо. Кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:20 Новости
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:20 Катар-2022. Все на футбол!
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович
00:05 Один на один
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
03:15 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Феникс» (Китай)
04:40 Территория спорта
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:55 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Коломбиана
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Падение Олимпа
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Без права быть собой
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Александровский сад. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Александровский сад. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва за Россию. От Нарвы до Полтавы. Петр I против Карла XII
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Расплата Чёрного Фёдора
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Хранители времени
00:05 Щит и меч. Без права быть собой
01:40 Ссора в Лукашах
03:25 Александровский сад. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва усадебная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Леонид Быков
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Ирина Головкина
08:05 Черные дыры. Белые пятна
08:45 Новости культуры
08:50 И это все о нем. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986
12:15 Последний рейс «Альбатроса». 1-я серия
13:25 Линия жизни. Елизавета Лихачева
14:30 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:20 Цвет времени. Павел Федотов
16:35 И это все о нем. 3-я серия
17:45 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева
18:00 Декабрьские вечера. Избранное. Святослав Рихтер
18:45 Больше, чем любовь. Георгий и Тамара Вицины
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Анна Тимирёва. Возлюбленная Колчака
21:25 Сати. Нескучная классика... С Ларисой Кириллиной и Филиппом Чижевским
22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 1-й
23:30 Новости культуры
23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Государственный артист». Михаил Ульянов
00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Звукорежиссёры кино
01:00 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986
02:00 Декабрьские вечера. Избранное. Святослав Рихтер
02:45 Цвет времени. Павел Федотов
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 224-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»
06:40 Пятница News. 225-я серия
07:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»
08:10 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
09:20 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
10:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
11:30 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия
12:40 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 7-я серия - «Сочи»
00:30 Проклятие монахини
02:10 Пятница News. 226-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 8-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 9-я серия
03:50 Пятница News. 225-я серия
04:20 Зов крови. Сезон 1. 9-я серия - «Кристина и Гусейн»
МИР
05:00 Сын отца народов. 8-я - 12-я серии
08:40 Икра. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Икра. 2-я - 4-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 1-я - 3-я серии
01:30 Наше кино. История большой любви
02:20 Веселые ребята
03:50 Развод
Время начала передач - московское.