Программа передач, ТВ программа на 12 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на понедельник 12 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят. Тайные знаки внеземных цивилизаций

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Тайное оружие: военные экстрасенсы на передовой

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Сезон охоты», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-22. «Сезон охоты», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Гитана Леонтенко-Баталова»

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анатолий Гущин

04:00 Личное дело. 19-я серия



ТВЦ



04:50 Москва резиновая

05:20 Петровка, 38

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Большое кино. Они сражались за Родину

09:05 Заговор небес. 1-я серия

10:00 Заговор небес. 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Московские тайны. Проклятие Мастера. 1-я серия

12:47 Московские тайны. Проклятие Мастера. 2-я серия

13:40 Мой герой. Нелли Пшённая

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть в объективе. «Каменный гость», 1-я серия

15:57 Смерть в объективе. «Каменный гость», 2-я серия

16:55 Право на безопасность

17:30 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Анна и тайна прошлого. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Неестественный отбор

23:10 Знак качества. Салоны красоты

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Политический мордобой

01:25 Лидия Иванова. Секс и жареная картошка

02:05 Большое кино. Они сражались за Родину

02:35 Смерть в объективе. «Каменный гость», 1-я серия

03:20 Смерть в объективе. «Каменный гость», 2-я серия

04:05 Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив

04:45 Документальный фильм



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Мой талисман

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Кризис в отношениях

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Цейтнот», 1-я и 2-я серии. «Призраки», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Цейтнот», 1-я и 2-я серии. «Призраки», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Завещала найти внучку

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2. 1-я серия

21:05 Адмиралы района-2. 2-я серия

22:10 Пёс-5. «Цепь событий». «Сэнсэй»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-5. «Цепь событий». «Сэнсэй»

01:00 Двенадцать часов

02:40 Защита Красина-2. 11-я серия

03:25 Защита Красина-2. 12-я серия

04:10 Защита Красина-3. 1-я серия

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Поздний заказ



5 канал



05:00 Известия

05:25 Григорий Р. 5-я - 8-я серии

08:15 Один. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Один. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Похищение

14:20 Условный мент-2. Welcome

15:15 Условный мент-2. Берегись автомобиля

16:10 Условный мент-2. Экстремальный спорт

17:05 Условный мент-2. Кайф на дом

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Кайф на дом

18:25 Условный мент-2. Богиня правосудия

19:20 След. Кровь на руках

20:00 След. Хикикомори

20:45 След. Повелители танцующих лягушек

21:35 След. Жиртрест против

22:25 Великолепная пятёрка-5. Серебристый пруд

23:10 Великолепная пятёрка-2. Ювелиры

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Возвращение блудного папы

01:15 След. Седьмая жертва

01:55 След. Первый

02:30 След. Тень девяностых

03:05 Детективы. Здравствуй, дочка

03:35 Детективы. Секретики

04:05 Детективы. Окрошка с квасом

04:35 Детективы. Два билета на футбол



Домашний



02:10 Три сестры. 5-я - 8-я серии

05:10 Нотариус. 9-я серия

06:00 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

10:30 Шаг в карьеру

10:35 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»

13:10 Порча. Медуза

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Ресурсная женщина

14:50 Кризисный центр. 1-я серия - «Бег от себя». 2-я серия - «Отчим». 3-я серия - «Золотая клетка». 4-я серия - «Рабыня»

19:00 Мама. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Ночной кошмар». «Прищепка»

00:05 Знахарка

00:40 Верну любимого. Ресурсная женщина

01:10 Понять. Простить. «Лицо без маски». «Месть»

02:00 От ненависти до любви. 11-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия

05:10 Comedy Баттл. 7-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 43-я серия

11:00 Ольга. 18-я - 24-я серии

14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»

18:00 Полярный. 1-я - 4-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 37-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 38-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 1-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 2-я серия

22:00 Бородач. 1-я серия - «Страх и ненависть в Ryazan Plaza»

22:30 Бородач. 2-я серия - «Слепая ярость»

23:00 Влюбись, если сможешь. 37-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 57-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 3. 58-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия

03:05 Comedy Баттл. 8-я серия

03:50 Comedy Баттл. 9-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 75-я серия

05:40 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 15-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 16-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 23-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 26-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:35 Дамбо

10:45 История игрушек-4

12:45 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 14-я серии

19:55 Время

22:05 Соник в кино

00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 40-я серия

01:05 Воронины. Сезон 13. 28-я серия

01:35 Воронины. Сезон 14. 1-я - 7-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 4. 6-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 5. 23-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия



Матч ТВ



03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг

05:20 Дзюдо. Кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:20 Новости

17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:20 Катар-2022. Все на футбол!

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович

00:05 Один на один

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал

03:15 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Феникс» (Китай)

04:40 Территория спорта



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:55 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Коломбиана

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Падение Олимпа

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Без права быть собой

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Александровский сад. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Александровский сад. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва за Россию. От Нарвы до Полтавы. Петр I против Карла XII

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Расплата Чёрного Фёдора

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Хранители времени

00:05 Щит и меч. Без права быть собой

01:40 Ссора в Лукашах

03:25 Александровский сад. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва усадебная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Леонид Быков

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Ирина Головкина

08:05 Черные дыры. Белые пятна

08:45 Новости культуры

08:50 И это все о нем. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986

12:15 Последний рейс «Альбатроса». 1-я серия

13:25 Линия жизни. Елизавета Лихачева

14:30 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:20 Цвет времени. Павел Федотов

16:35 И это все о нем. 3-я серия

17:45 Первые в мире. Юрий Оганесян. Продолжатель Менделеева

18:00 Декабрьские вечера. Избранное. Святослав Рихтер

18:45 Больше, чем любовь. Георгий и Тамара Вицины

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Анна Тимирёва. Возлюбленная Колчака

21:25 Сати. Нескучная классика... С Ларисой Кириллиной и Филиппом Чижевским

22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 1-й

23:30 Новости культуры

23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Государственный артист». Михаил Ульянов

00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Звукорежиссёры кино

01:00 ХX век. «Клуб путешественников. Замоскворечье». Ведущий Ю. Сенкевич. 1986

02:00 Декабрьские вечера. Избранное. Святослав Рихтер

02:45 Цвет времени. Павел Федотов

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 224-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 1-я серия - «Торт «Чужой« для Сергея Жукова»

06:40 Пятница News. 225-я серия

07:00 На ножах. Сезон 7. 14-я серия - «Екатеринбург. Room Cafe»

08:10 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

09:20 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

10:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

11:30 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 6-я серия

12:40 Битва шефов. Сезон 1. 3-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

23:30 Пробный переезд. Сезон 1. 7-я серия - «Сочи»

00:30 Проклятие монахини

02:10 Пятница News. 226-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 15. 8-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 9-я серия

03:50 Пятница News. 225-я серия

04:20 Зов крови. Сезон 1. 9-я серия - «Кристина и Гусейн»



МИР



05:00 Сын отца народов. 8-я - 12-я серии

08:40 Икра. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Икра. 2-я - 4-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 1-я - 3-я серии

01:30 Наше кино. История большой любви

02:20 Веселые ребята

03:50 Развод



Время начала передач - московское.



















СТС 9 декабря. Во сколько сегодня Уральские пельмени?









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