Матч ТВ 12 декабря. Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 12 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 12.12.2022
03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг
05:20 Дзюдо. Кубок России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:20 Новости
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:20 Катар-2022. Все на футбол!
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович
00:05 Один на один
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал
03:15 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Феникс» (Китай)
04:40 Территория спорта
В программе возможны изменения.