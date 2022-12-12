Программа Матч ТВ на 12 декабря

Телепрограмма Матч ТВ на 12 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 12.12.2022



03:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Дай - А. Сангмуанг

05:20 Дзюдо. Кубок России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Франция - Польша

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:20 Новости

17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Новая генерация» (Сыктывкар). Прямой эфир

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:20 Катар-2022. Все на футбол!

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:30 Смешанные единоборства. UFC. М. Анкалаев - Я. Блахович

00:05 Один на один

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Англия - Сенегал

03:15 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Феникс» (Китай)

04:40 Территория спорта



В программе возможны изменения.