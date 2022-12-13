Программа передач, ТВ программа на 13 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на вторник 13 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 13.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Бумажная пуля», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-22. «Бумажная пуля», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Гитана Леонтенко-Баталова»

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Скачков

04:00 Личное дело. 20-я серия



ТВЦ



04:45 Документальный фильм

05:20 Мой герой. Нелли Пшённая

06:00 Настроение

08:05 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Всё о гормонах

09:05 Заговор небес. 3-я серия

09:59 Заговор небес. 4-я серия

10:55 Тайна песни. Шаланды, полные кефали

11:30 События

11:50 Московские тайны. Либерея. 1-я серия

12:42 Московские тайны. Либерея. 2-я серия

13:40 Мой герой. Денис Родькин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Паук», 1-я серия

16:03 Смерть в объективе. «Паук», 2-я серия

16:55 Право на безопасность

17:30 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Анна и тайна ночи. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Светлана Савёлова. Исчезнувшая

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Компромат

01:25 Прощание. Рудольф Нуреев

02:05 Тайна песни. Шаланды, полные кефали

02:35 Смерть в объективе. «Паук», 1-я серия

03:19 Смерть в объективе. «Паук», 2-я серия

04:05 В тени Сталина. Битва за трон

04:45 Документальный фильм



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Поздний заказ

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Женщина в красном всегда права

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Лесные братья», 1-я и 2-я серии, «Мститель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Лесные братья», 1-я и 2-я серии, «Мститель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Ребенок с первого раза?

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2. 3-я серия

21:05 Адмиралы района-2. 4-я серия

22:10 Пёс-5. «Морская оса», «Иллюзион»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-5. «Морская оса», «Иллюзион»

00:50 Основано на реальных событиях

02:15 Защита Красина-3. 2-я - 4-я серии

04:35 Их нравы!

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старое дело



5 канал



05:00 Известия

05:35 Один. 2-я - 5-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Один. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Сны и грезы

14:20 Условный мент-2. Последний путь

15:15 Условный мент-2. Снова в погонах

16:10 Условный мент-2. Собачья жизнь

17:05 Условный мент-2. Красота в кредит

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Красота в кредит

18:25 Условный мент-2. Знакомство по объявлению

19:20 След. Трамплин на тот свет

20:10 След. Демон

20:45 След. Театр смерти

21:35 След. Пересадка личности

22:25 Великолепная пятёрка-5. Град Китеж

23:10 Великолепная пятёрка-2. Наследники по кривой

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Закрытый клуб

01:15 След. Солнечные лохи

01:50 След. Спица

02:30 След. Бодипозитив

03:05 Детективы. Прощенный грех

03:35 Детективы. Палки в колеса

04:10 Детективы. Танец на краю

04:40 Охотники за головами. 1-я серия



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

10:30 Шаг в карьеру

10:35 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

13:05 Порча. Ракушка

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Благими намерениями

14:45 Кризисный центр. 5-я серия - «Бьёт - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия». 7-я серия - «Вуаерист». 8-я серия - «Битва после сражения»

19:00 Мама. 5-я - 8-я серии

23:00 Порча. «Петля смерти». «Покойник»

00:05 Знахарка

00:40 Верну любимого. Благими намерениями

01:10 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

02:00 От ненависти до любви. 12-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

08:30 Модные игры. 17-я серия

09:00 Ольга. 21-я - 31-я серии

14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»

18:00 Полярный. 5-я - 8-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 38-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 39-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 3-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 4-я серия

22:00 Бородач. 4-я серия

22:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»

23:00 Влюбись, если сможешь. 38-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 60-я - 62-я серии

03:05 Comedy Баттл. 10-я серия

03:50 Comedy Баттл. 11-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 4. 9-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 4. 10-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я - 40-я серии

06:25 Ералаш. Сезон 1. 42-я - 44-я серии

06:45 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я серия

08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 14-я серия

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 4-я серия

11:20 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес

11:25 Дылды. Сезон 3. 1-я - 6-я серии

14:40 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я - 15-я серии

19:55 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни

22:15 Инферно

00:45 Достать ножи

03:05 6 кадров. Сезон 8. 44-я - 49-я серии



Матч ТВ



04:40 Территория спорта

05:05 Спортивный детектив. Мёртвая вода для ЦСКА

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:20 Новости

17:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

19:30 Один на один

19:50 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия

03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Пассажир

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Падение Лондона

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:25 Александровский сад. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Приказано выжить…

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Александровский сад. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Александровский сад. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва за Россию. От Полтавы до победы. Петр I против Карла XII

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Щит и меч. Приказано выжить…

01:30 Правда лейтенанта Климова

02:55 Перелом. Хроника Победы

03:30 Александровский сад. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва ильфопетровская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья

08:20 Новости культуры

08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Муж и соправитель

08:50 И это все о нем. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. 85 лет Андрею Золотову. «Беседы с Мравинским». Документальный фильм. 1984

12:15 Последний рейс «Альбатроса». 2-я серия

13:25 Силуэты. «Государственный артист». Михаил Ульянов

13:55 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова

14:10 «САС. Детство». Вспоминая Сергея Соловьева

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Егише Тадевосян

15:55 «Хулиган с душой поэта». 95 лет со дня рождения Леонида Маркова

16:35 И это все о нем. 4-я серия

17:45 Декабрьские вечера. Избранное. Наталья Гутман и Святослав Рихтер

18:20 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

18:45 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия

22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 2-й

23:30 Новости культуры

23:50 Силуэты. 80 лет Анатолию Смелянскому. «Самомучитель». Михаил Козаков

00:20 ХX век. 85 лет Андрею Золотову. «Беседы с Мравинским». Документальный фильм. 1984

01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Наталья Гутман и Святослав Рихтер

01:55 Забытое ремесло. Телефонистка

02:10 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

05:40 Пятница News. 225-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 20-я серия - «Спецвыпуск-2»

06:50 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»

07:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»

08:50 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»

10:00 Умный дом. Сезон 4. 7-я серия

10:40 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

13:00 Король десертов. Сезон 1. 7-я серия - «Эклеры»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»

20:40 Вундеркинды-3. Сезон 1. 8-я серия - «Алексей Ягудин и Валя Карнавал»

22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»

23:30 Умный дом. Сезон 4. 6-я серия

00:20 Проклятие Аннабель: Зарождение зла

02:10 Пятница News. 227-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 10-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 11-я серия

04:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 12-я серия

04:40 Пятница News. 226-я серия



МИР



05:00 Развод

05:55 Мультфильмы

07:00 Исчезнувшая империя

08:55 Икра. 5-я и 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Икра. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

01:50 Сын отца народов. 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.



















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