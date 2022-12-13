Программа передач, ТВ программа на 13 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 13 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Бумажная пуля», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-22. «Бумажная пуля», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Гитана Леонтенко-Баталова»
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Сергей Скачков
04:00 Личное дело. 20-я серия
ТВЦ
04:45 Документальный фильм
05:20 Мой герой. Нелли Пшённая
06:00 Настроение
08:05 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Всё о гормонах
09:05 Заговор небес. 3-я серия
09:59 Заговор небес. 4-я серия
10:55 Тайна песни. Шаланды, полные кефали
11:30 События
11:50 Московские тайны. Либерея. 1-я серия
12:42 Московские тайны. Либерея. 2-я серия
13:40 Мой герой. Денис Родькин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Паук», 1-я серия
16:03 Смерть в объективе. «Паук», 2-я серия
16:55 Право на безопасность
17:30 Петровка, 38
17:50 События
18:15 Анна и тайна ночи. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Светлана Савёлова. Исчезнувшая
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Компромат
01:25 Прощание. Рудольф Нуреев
02:05 Тайна песни. Шаланды, полные кефали
02:35 Смерть в объективе. «Паук», 1-я серия
03:19 Смерть в объективе. «Паук», 2-я серия
04:05 В тени Сталина. Битва за трон
04:45 Документальный фильм
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Поздний заказ
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Женщина в красном всегда права
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Лесные братья», 1-я и 2-я серии, «Мститель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Лесные братья», 1-я и 2-я серии, «Мститель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Ребенок с первого раза?
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2. 3-я серия
21:05 Адмиралы района-2. 4-я серия
22:10 Пёс-5. «Морская оса», «Иллюзион»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-5. «Морская оса», «Иллюзион»
00:50 Основано на реальных событиях
02:15 Защита Красина-3. 2-я - 4-я серии
04:35 Их нравы!
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старое дело
5 канал
05:00 Известия
05:35 Один. 2-я - 5-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Один. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Сны и грезы
14:20 Условный мент-2. Последний путь
15:15 Условный мент-2. Снова в погонах
16:10 Условный мент-2. Собачья жизнь
17:05 Условный мент-2. Красота в кредит
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Красота в кредит
18:25 Условный мент-2. Знакомство по объявлению
19:20 След. Трамплин на тот свет
20:10 След. Демон
20:45 След. Театр смерти
21:35 След. Пересадка личности
22:25 Великолепная пятёрка-5. Град Китеж
23:10 Великолепная пятёрка-2. Наследники по кривой
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Закрытый клуб
01:15 След. Солнечные лохи
01:50 След. Спица
02:30 След. Бодипозитив
03:05 Детективы. Прощенный грех
03:35 Детективы. Палки в колеса
04:10 Детективы. Танец на краю
04:40 Охотники за головами. 1-я серия
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
10:30 Шаг в карьеру
10:35 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
13:05 Порча. Ракушка
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Благими намерениями
14:45 Кризисный центр. 5-я серия - «Бьёт - значит любит». 6-я серия - «Послеродовая депрессия». 7-я серия - «Вуаерист». 8-я серия - «Битва после сражения»
19:00 Мама. 5-я - 8-я серии
23:00 Порча. «Петля смерти». «Покойник»
00:05 Знахарка
00:40 Верну любимого. Благими намерениями
01:10 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
02:00 От ненависти до любви. 12-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
08:30 Модные игры. 17-я серия
09:00 Ольга. 21-я - 31-я серии
14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»
18:00 Полярный. 5-я - 8-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 38-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 39-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 3-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 4-я серия
22:00 Бородач. 4-я серия
22:30 Бородач. 5-я серия - «Водный мир»
23:00 Влюбись, если сможешь. 38-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 60-я - 62-я серии
03:05 Comedy Баттл. 10-я серия
03:50 Comedy Баттл. 11-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 4. 9-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 4. 10-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 36-я - 40-я серии
06:25 Ералаш. Сезон 1. 42-я - 44-я серии
06:45 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я серия
08:25 Гости из прошлого. Сезон 2. 14-я серия
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 4-я серия
11:20 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес
11:25 Дылды. Сезон 3. 1-я - 6-я серии
14:40 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 13-я - 15-я серии
19:55 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни
22:15 Инферно
00:45 Достать ножи
03:05 6 кадров. Сезон 8. 44-я - 49-я серии
Матч ТВ
04:40 Территория спорта
05:05 Спортивный детектив. Мёртвая вода для ЦСКА
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:20 Новости
17:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
19:30 Один на один
19:50 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия
03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пассажир
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Падение Лондона
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:25 Александровский сад. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Приказано выжить…
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Александровский сад. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Александровский сад. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва за Россию. От Полтавы до победы. Петр I против Карла XII
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Щит и меч. Приказано выжить…
01:30 Правда лейтенанта Климова
02:55 Перелом. Хроника Победы
03:30 Александровский сад. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва ильфопетровская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья
08:20 Новости культуры
08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Муж и соправитель
08:50 И это все о нем. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. 85 лет Андрею Золотову. «Беседы с Мравинским». Документальный фильм. 1984
12:15 Последний рейс «Альбатроса». 2-я серия
13:25 Силуэты. «Государственный артист». Михаил Ульянов
13:55 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
14:10 «САС. Детство». Вспоминая Сергея Соловьева
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Егише Тадевосян
15:55 «Хулиган с душой поэта». 95 лет со дня рождения Леонида Маркова
16:35 И это все о нем. 4-я серия
17:45 Декабрьские вечера. Избранное. Наталья Гутман и Святослав Рихтер
18:20 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия
22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 2-й
23:30 Новости культуры
23:50 Силуэты. 80 лет Анатолию Смелянскому. «Самомучитель». Михаил Козаков
00:20 ХX век. 85 лет Андрею Золотову. «Беседы с Мравинским». Документальный фильм. 1984
01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Наталья Гутман и Святослав Рихтер
01:55 Забытое ремесло. Телефонистка
02:10 Искатели. Говорящие мумии Чегемского ущелья
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
05:40 Пятница News. 225-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 20-я серия - «Спецвыпуск-2»
06:50 На ножах. Сезон 3. 12-я серия - «Калининград. Rush»
07:50 На ножах. Сезон 5. 8-я серия - «Тула. Маяк»
08:50 На ножах. Сезон 3. 13-я серия - «Калининград. Терраса»
10:00 Умный дом. Сезон 4. 7-я серия
10:40 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
13:00 Король десертов. Сезон 1. 7-я серия - «Эклеры»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 8-я серия - «Шоколад»
20:40 Вундеркинды-3. Сезон 1. 8-я серия - «Алексей Ягудин и Валя Карнавал»
22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»
23:30 Умный дом. Сезон 4. 6-я серия
00:20 Проклятие Аннабель: Зарождение зла
02:10 Пятница News. 227-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 10-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 11-я серия
04:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 12-я серия
04:40 Пятница News. 226-я серия
МИР
05:00 Развод
05:55 Мультфильмы
07:00 Исчезнувшая империя
08:55 Икра. 5-я и 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Икра. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии
01:25 Наше кино. История большой любви
01:50 Сын отца народов. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.