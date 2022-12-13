Матч ТВ 13 декабря. Во сколько Аргентина - Хорватия

Телепрограмма Матч ТВ на 13 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 13.12.2022



04:40 Территория спорта

05:05 Спортивный детектив. Мёртвая вода для ЦСКА

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Бразилия - Южная Корея

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Португалия - Швейцария

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:20 Новости

17:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

19:30 Один на один

19:50 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия

03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»



В программе возможны изменения.