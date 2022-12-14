Программа передач, ТВ программа на 14 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на среду 14 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Черная месса», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-22. «Черная месса», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 3-я часть - «Гитана Леонтенко-Баталова»
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Толмацкий
04:00 Личное дело. 20-я серия
ТВЦ
04:45 Документальный фильм
05:20 Мой герой. Денис Родькин
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Шаг вперёд в лечении перитонита
09:05 Смерть не танцует одна. 1-я серия
09:59 Смерть не танцует одна. 2-я серия
10:55 Тайна песни. В землянке
11:30 События
11:50 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я серия
12:47 Московские тайны. Бедная Лиза. 2-я серия
13:40 Мой герой. Алёна Яковлева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 1-я серия
16:02 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 2-я серия
16:55 Право на безопасность
17:30 Петровка, 38
17:50 События
18:15 Анна и тайна теней. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 69-я серия
23:10 Прощание. Семён Фарада
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Павел Грачев
01:25 Знак качества. Страсти на автомобильном рынке
02:05 Тайна песни. В землянке
02:35 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 1-я серия
03:20 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 2-я серия
04:05 Список Андропова
04:45 Документальный фильм
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старое дело
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Не по плану
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Выстрел», 1-я и 2-я серии, «Заповедник», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Выстрел», 1-я и 2-я серии, «Заповедник», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2. 5-я серия
21:05 Адмиралы района-2. 6-я серия
22:10 Пёс-5. «Зверь», «Отверженные»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-5. «Зверь», «Отверженные»
00:50 Основано на реальных событиях
02:15 Защита Красина-3. 5-я - 7-я серии
04:35 Их нравы!
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейное дело
5 канал
05:00 Известия
05:25 Охотники за головами. 1-я - 4-я серии
08:20 Один. 9-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Один. 9-я - 12-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Фортуна переменчива
14:20 Условный мент-2. Опасный клад
15:20 Условный мент-2. Любит - не любит
16:15 Условный мент-2. Конец игры
17:05 Условный мент-2. Молодые и борзые
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Молодые и борзые
18:25 Условный мент-2. Брачный аферист
19:20 След. До самых печенок
20:10 След. За бортом
20:45 След. Спроси у Батька
21:35 След. Работа над ошибками
22:25 Великолепная пятёрка-5. Тихий посёлок
23:10 Великолепная пятёрка-2. Три сестры
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Марионетки
01:15 След. Чертов маньяк
01:50 След. Не укрыться в чистом поле
02:30 След. Оборотень
03:05 Детективы. Поддельный дед
03:40 Детективы. Штучная вещь
04:10 Детективы. Хорошая девочка
04:40 Охотники за головами. 5-я серия
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
10:30 Шаг в карьеру
10:35 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
13:05 Порча. Залетайка
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Птичка в клетке
14:45 Кризисный центр. 9-я серия - «Папочки». 10-я серия - «Золотая молодёжь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет»
19:00 Мама. 9-я - 12-я серии
23:00 Порча. «Рог изобилия«. «Маленькая девочка«
00:05 Знахарка
00:40 Верну любимого. Птичка в клетке
01:10 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
02:00 От ненависти до любви. 13-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
08:30 Ольга. 28-я - 39-я серии
14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»
18:00 Полярный. 8-я - 11-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 39-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 40-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 5-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 6-я серия
22:00 Бородач. 6-я серия - «Ночь живых мертвецов»
22:30 Бородач. 7-я серия - «Музей»
23:00 Влюбись, если сможешь. 39-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 63-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 65-я серия
03:05 Comedy Баттл. 12-я серия
03:50 Comedy Баттл. 13-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 49-я - 59-я серии
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 14-я серия
08:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 15-я серия
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 5-я серия
11:15 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики
11:20 Дылды. Сезон 3. 6-я - 11-я серии
14:25 Тётя Марта. Сезон 1. 7-я - 12-я серии
17:45 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни
20:00 Особо опасен
22:05 Солт
00:05 Глубоководный горизонт
02:05 Воронины. Сезон 14. 8-я - 11-я серии
03:45 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 8. 31-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 32-я серия
Матч ТВ
03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»
05:05 Спортивный детектив. Шахматная война
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:20 Новости
17:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия
19:30 Один на один
19:50 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко
03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Падение ангела
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Обитель зла 2: Апокалипсис
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
03:30 Александровский сад. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Обжалованию не подлежит
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Александровский сад. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Александровский сад. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва за Россию. Бородинская битва. Александр I против Наполеона
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Щит и меч. Обжалованию не подлежит
01:05 Приказано взять живым
02:30 Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть
03:10 Москва - фронту
03:30 Александровский сад. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва студенческая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Пропавшая экспедиция
08:20 Новости культуры
08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Черноморский властитель
08:50 И это все о нем. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Оперетта, оперетта, оперетта...». Ведущие Ф. Чеханков, Л. Серебренников, И. Гулиева. 1980
12:15 Последний рейс «Альбатроса». 3-я серия
13:25 Силуэты. «Самомучитель». Михаил Козаков
13:50 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
14:20 Эпизоды. 90 лет Борису Жутовскому
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Сергей Юрский «Петров день«
15:50 Белая студия
16:35 И это все о нем. 5-я серия
17:40 Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии
17:55 Декабрьские вечера. Избранное. Исаак Стерн и Ефим Бронфман
18:45 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Абсолютный слух
21:15 Тринадцать плюс... 100 лет со дня рождения Николая Басова. Николай Басов и Александр Прохоров
21:55 Жизнь и Судьба. Фильм 3-й
23:30 Новости культуры
23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Фома». Петр Фоменко
00:20 ХX век. «Оперетта, оперетта, оперетта...». Ведущие Ф. Чеханков, Л. Серебренников, И. Гулиева. 1980
01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Исаак Стерн и Ефим Бронфман
02:10 Искатели. Пропавшая экспедиция
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
05:40 Пятница News. 226-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка« для Натальи Медведевой»
07:10 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
08:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
09:40 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»
10:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садком
11:40 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
12:50 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия
14:40 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»
15:50 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»
16:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
18:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия
22:00 Евгенич. Сезон 2. 3-я серия
23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 3-я серия
00:00 Проклятие Аннабель
01:50 Пятница News. 228-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 13-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 14-я серия
03:40 Пятница News. 227-я серия
04:00 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»
МИР
05:00 Сын отца народов. 4-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Сын отца народов. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 4-я - 6-я серии
01:25 Наше кино. История большой любви
02:35 Близнецы
03:55 Развод
Время начала передач - московское.