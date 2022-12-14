Программа передач, ТВ программа на 14 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на среду 14 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 14.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Черная месса», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-22. «Черная месса», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 3-я часть - «Гитана Леонтенко-Баталова»

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Толмацкий

04:00 Личное дело. 20-я серия



ТВЦ



04:45 Документальный фильм

05:20 Мой герой. Денис Родькин

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Шаг вперёд в лечении перитонита

09:05 Смерть не танцует одна. 1-я серия

09:59 Смерть не танцует одна. 2-я серия

10:55 Тайна песни. В землянке

11:30 События

11:50 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я серия

12:47 Московские тайны. Бедная Лиза. 2-я серия

13:40 Мой герой. Алёна Яковлева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 1-я серия

16:02 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 2-я серия

16:55 Право на безопасность

17:30 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Анна и тайна теней. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 69-я серия

23:10 Прощание. Семён Фарада

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Павел Грачев

01:25 Знак качества. Страсти на автомобильном рынке

02:05 Тайна песни. В землянке

02:35 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 1-я серия

03:20 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 2-я серия

04:05 Список Андропова

04:45 Документальный фильм



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Старое дело

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Не по плану

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Выстрел», 1-я и 2-я серии, «Заповедник», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Выстрел», 1-я и 2-я серии, «Заповедник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2. 5-я серия

21:05 Адмиралы района-2. 6-я серия

22:10 Пёс-5. «Зверь», «Отверженные»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-5. «Зверь», «Отверженные»

00:50 Основано на реальных событиях

02:15 Защита Красина-3. 5-я - 7-я серии

04:35 Их нравы!

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейное дело



5 канал



05:00 Известия

05:25 Охотники за головами. 1-я - 4-я серии

08:20 Один. 9-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Один. 9-я - 12-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Фортуна переменчива

14:20 Условный мент-2. Опасный клад

15:20 Условный мент-2. Любит - не любит

16:15 Условный мент-2. Конец игры

17:05 Условный мент-2. Молодые и борзые

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Молодые и борзые

18:25 Условный мент-2. Брачный аферист

19:20 След. До самых печенок

20:10 След. За бортом

20:45 След. Спроси у Батька

21:35 След. Работа над ошибками

22:25 Великолепная пятёрка-5. Тихий посёлок

23:10 Великолепная пятёрка-2. Три сестры

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Марионетки

01:15 След. Чертов маньяк

01:50 След. Не укрыться в чистом поле

02:30 След. Оборотень

03:05 Детективы. Поддельный дед

03:40 Детективы. Штучная вещь

04:10 Детективы. Хорошая девочка

04:40 Охотники за головами. 5-я серия



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

10:30 Шаг в карьеру

10:35 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

13:05 Порча. Залетайка

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Птичка в клетке

14:45 Кризисный центр. 9-я серия - «Папочки». 10-я серия - «Золотая молодёжь». 11-я серия - «Агрессор». 12-я серия - «Выхода нет»

19:00 Мама. 9-я - 12-я серии

23:00 Порча. «Рог изобилия«. «Маленькая девочка«

00:05 Знахарка

00:40 Верну любимого. Птичка в клетке

01:10 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

02:00 От ненависти до любви. 13-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

08:30 Ольга. 28-я - 39-я серии

14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»

18:00 Полярный. 8-я - 11-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 39-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 40-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 5-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 6-я серия

22:00 Бородач. 6-я серия - «Ночь живых мертвецов»

22:30 Бородач. 7-я серия - «Музей»

23:00 Влюбись, если сможешь. 39-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 63-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 65-я серия

03:05 Comedy Баттл. 12-я серия

03:50 Comedy Баттл. 13-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 49-я - 59-я серии

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 14-я серия

08:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 15-я серия

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 5-я серия

11:15 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики

11:20 Дылды. Сезон 3. 6-я - 11-я серии

14:25 Тётя Марта. Сезон 1. 7-я - 12-я серии

17:45 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни

20:00 Особо опасен

22:05 Солт

00:05 Глубоководный горизонт

02:05 Воронины. Сезон 14. 8-я - 11-я серии

03:45 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 8. 31-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 32-я серия



Матч ТВ



03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»

05:05 Спортивный детектив. Шахматная война

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:20 Новости

17:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия

19:30 Один на один

19:50 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко

03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Падение ангела

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Обитель зла 2: Апокалипсис

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



03:30 Александровский сад. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Обжалованию не подлежит

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Александровский сад. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Александровский сад. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва за Россию. Бородинская битва. Александр I против Наполеона

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Щит и меч. Обжалованию не подлежит

01:05 Приказано взять живым

02:30 Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть

03:10 Москва - фронту

03:30 Александровский сад. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва студенческая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Пропавшая экспедиция

08:20 Новости культуры

08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Черноморский властитель

08:50 И это все о нем. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Оперетта, оперетта, оперетта...». Ведущие Ф. Чеханков, Л. Серебренников, И. Гулиева. 1980

12:15 Последний рейс «Альбатроса». 3-я серия

13:25 Силуэты. «Самомучитель». Михаил Козаков

13:50 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

14:20 Эпизоды. 90 лет Борису Жутовскому

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Сергей Юрский «Петров день«

15:50 Белая студия

16:35 И это все о нем. 5-я серия

17:40 Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии

17:55 Декабрьские вечера. Избранное. Исаак Стерн и Ефим Бронфман

18:45 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Абсолютный слух

21:15 Тринадцать плюс... 100 лет со дня рождения Николая Басова. Николай Басов и Александр Прохоров

21:55 Жизнь и Судьба. Фильм 3-й

23:30 Новости культуры

23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Фома». Петр Фоменко

00:20 ХX век. «Оперетта, оперетта, оперетта...». Ведущие Ф. Чеханков, Л. Серебренников, И. Гулиева. 1980

01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Исаак Стерн и Ефим Бронфман

02:10 Искатели. Пропавшая экспедиция

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

05:40 Пятница News. 226-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка« для Натальи Медведевой»

07:10 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

08:20 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

09:40 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»

10:40 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садком

11:40 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

12:50 Адский шеф. Сезон 1. 17-я серия

14:40 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»

15:50 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго»

16:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

18:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 18-я серия

22:00 Евгенич. Сезон 2. 3-я серия

23:00 Теперь я Босс! Сезон 8. 3-я серия

00:00 Проклятие Аннабель

01:50 Пятница News. 228-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 13-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 14-я серия

03:40 Пятница News. 227-я серия

04:00 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»



МИР



05:00 Сын отца народов. 4-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Сын отца народов. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 4-я - 6-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

02:35 Близнецы

03:55 Развод



Время начала передач - московское.



















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