Матч ТВ 14 декабря. Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 14 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 14.12.2022
03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»
05:05 Спортивный детектив. Шахматная война
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:20 Новости
17:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия
19:30 Один на один
19:50 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко
03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)
В программе возможны изменения.