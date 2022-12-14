Матч ТВ 14 декабря. Расписание матчей ЧМ 2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 14 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 14.12.2022





03:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Самара»

05:05 Спортивный детектив. Шахматная война

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Марокко - Португалия

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:20 Новости

17:25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия

19:30 Один на один

19:50 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко

03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)



В программе возможны изменения.