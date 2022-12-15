Программа передач, ТВ программа на 15 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 15 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Напарник», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-22. «Напарник», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Елена Борзова
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Андрей Зибров
04:00 Личное дело. 21-я серия
ТВЦ
04:45 Документальный фильм
05:20 Мой герой. Алёна Яковлева
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Скрининг РШМ
09:05 Смерть не танцует одна. 3-я серия
09:57 Смерть не танцует одна. 4-я серия
10:55 Тайна песни. А снег идёт
11:30 События
11:50 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия
12:48 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия
13:40 Мой герой. Елена Ксенофонтова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия
16:03 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Метр с кепкой
17:50 События
18:15 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Брак с иностранцем
23:10 Русские тайны. Товарищ Ванга
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Егор Гайдар
01:30 Дикие деньги. Герман Стерлигов
02:10 Тайна песни. А снег идёт
02:35 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия
03:19 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия
04:05 Большие деньги советского кино
04:45 Документальный фильм
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейное дело
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Факты против чувств
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Заменитель мужа стал отцом?
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2. 7-я серия
21:05 Адмиралы района-2. 8-я серия
22:10 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы
01:55 Защита Красина-3. 8-я - 11-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт
5 канал
05:00 Известия
05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Коварство и любовь
14:20 Условный мент-2. Мечта садовода
15:20 Условный мент-2. Участковая легкого поведения
16:15 Условный мент-2. Главная роль
17:10 Условный мент-2. Обмен опытом
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Обмен опытом
18:30 Условный мент-2. Брачные игры
19:20 След. От большого ума или прекрасная Марта
20:10 След. Бонни и Клайд
20:45 След. Задача для супергероя
21:35 След. След Астреи
22:25 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска
23:10 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Нулевой пациент
01:15 След. Их остановит только смерть
01:50 След. Последний подвиг
02:30 След. Три сумочки и два убийства
03:00 След. Не мнимый больной
03:35 Отпуск по ранению. 1-я серия
04:20 Отпуск по ранению. 2-я серия
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
12:45 Порча. Наследство
13:15 Знахарка
13:45 Верну любимого. Отец
14:25 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола». 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Мама. 13-я - 16-я серии
22:55 Порча. «Проклятая земля«. «Капля крови«
00:00 Знахарка
00:35 Верну любимого. Отец
01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
01:55 От ненависти до любви. 14-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
08:30 Перезагрузка. 534-я серия
09:00 Ольга. 36-я - 46-я серии
14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»
18:00 Полярный. 11-я - 14-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 40-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 41-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 7-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 8-я серия
22:00 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох«
22:30 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге«
23:00 Влюбись, если сможешь. 40-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»
03:05 Comedy Баттл. 14-я серия
03:50 Comedy Баттл. 15-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 32-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 33-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 44-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 62-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 63-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:55 Маска. Танцы. Сезон 1. 6-я серия
11:05 Дылды. Сезон 3. 12-я - 17-я серии
14:10 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я - 17-я серии
18:00 Солт
20:00 Пятая волна
22:15 Час расплаты
00:40 Я иду искать
02:25 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия
02:50 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 4. 16-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 4. 18-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия
Матч ТВ
03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)
05:05 Спортивный детектив. Золотой дубль
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир
10:40 Оазис футбола
11:45 Новости
11:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
13:35 Все на Матч!
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:55 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина». Женщины. Трамплин 3 м. Прямой эфир
18:55 Все на Матч!
19:25 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина». Мужчины. Вышка. Прямой эфир
20:30 Новости
20:35 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Голевая феерия Катара!
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия
03:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край)
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хороший, плохой, коп
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Обитель зла-3
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
03:30 Александровский сад. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Последний рубеж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
15:00 Военные новости
15:05 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
16:10 Александровский сад-2. 1-я и 2-я серии - «Гибель команды»
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва за Россию. Битва на Березине. Александр I против Наполеона
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Щит и меч. Последний рубеж
01:00 Игра без правил
02:45 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва речная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
08:20 Новости культуры
08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Строитель империи
08:50 И это все о нем. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча с незнакомкой«. Документальный фильм. 1986
12:15 Последний рейс «Альбатроса». 4-я серия
13:25 Силуэты. «Фома». Петр Фоменко
13:50 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
14:20 Абсолютный слух
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Поморское судостроение
15:50 2 Верник 2. Валерий Баринов
16:35 И это все о нем. 6-я серия
17:50 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. «Журавлики»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Мы из джаза. Проснуться знаменитым
21:30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера
22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 4-й
23:30 Новости культуры
23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Дава». Давид Боровский
00:20 ХX век. «Встреча с незнакомкой». Документальный фильм. 1986
01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган
02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
05:10 Пятница News. 227-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
06:40 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»
07:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
08:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
09:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 24-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия
21:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия
22:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия
23:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия
01:30 Пятница News. 229-я серия
02:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 16-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия
04:00 Пятница News. 228-я серия
04:20 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 6-я - 8-я серии
01:20 Наше кино. История большой любви
02:25 Аршин Мал Алан
04:00 Развод
Время начала передач - московское.