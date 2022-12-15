Программа передач, ТВ программа на 15 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на четверг 15 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-22. «Напарник», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-22. «Напарник», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Елена Борзова

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Андрей Зибров

04:00 Личное дело. 21-я серия



ТВЦ



04:45 Документальный фильм

05:20 Мой герой. Алёна Яковлева

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Скрининг РШМ

09:05 Смерть не танцует одна. 3-я серия

09:57 Смерть не танцует одна. 4-я серия

10:55 Тайна песни. А снег идёт

11:30 События

11:50 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия

12:48 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия

13:40 Мой герой. Елена Ксенофонтова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия

16:03 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Метр с кепкой

17:50 События

18:15 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Брак с иностранцем

23:10 Русские тайны. Товарищ Ванга

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Егор Гайдар

01:30 Дикие деньги. Герман Стерлигов

02:10 Тайна песни. А снег идёт

02:35 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия

03:19 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия

04:05 Большие деньги советского кино

04:45 Документальный фильм



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейное дело

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Факты против чувств

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Заменитель мужа стал отцом?

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2. 7-я серия

21:05 Адмиралы района-2. 8-я серия

22:10 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»

00:50 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы

01:55 Защита Красина-3. 8-я - 11-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт



5 канал



05:00 Известия

05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Коварство и любовь

14:20 Условный мент-2. Мечта садовода

15:20 Условный мент-2. Участковая легкого поведения

16:15 Условный мент-2. Главная роль

17:10 Условный мент-2. Обмен опытом

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Обмен опытом

18:30 Условный мент-2. Брачные игры

19:20 След. От большого ума или прекрасная Марта

20:10 След. Бонни и Клайд

20:45 След. Задача для супергероя

21:35 След. След Астреи

22:25 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска

23:10 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Нулевой пациент

01:15 След. Их остановит только смерть

01:50 След. Последний подвиг

02:30 След. Три сумочки и два убийства

03:00 След. Не мнимый больной

03:35 Отпуск по ранению. 1-я серия

04:20 Отпуск по ранению. 2-я серия



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

12:45 Порча. Наследство

13:15 Знахарка

13:45 Верну любимого. Отец

14:25 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола». 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Мама. 13-я - 16-я серии

22:55 Порча. «Проклятая земля«. «Капля крови«

00:00 Знахарка

00:35 Верну любимого. Отец

01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

01:55 От ненависти до любви. 14-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

08:30 Перезагрузка. 534-я серия

09:00 Ольга. 36-я - 46-я серии

14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»

18:00 Полярный. 11-я - 14-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 40-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 41-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 7-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 8-я серия

22:00 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох«

22:30 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге«

23:00 Влюбись, если сможешь. 40-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»

03:05 Comedy Баттл. 14-я серия

03:50 Comedy Баттл. 15-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 32-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 33-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 44-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 62-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 63-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 71-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 76-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 77-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 80-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:55 Маска. Танцы. Сезон 1. 6-я серия

11:05 Дылды. Сезон 3. 12-я - 17-я серии

14:10 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я - 17-я серии

18:00 Солт

20:00 Пятая волна

22:15 Час расплаты

00:40 Я иду искать

02:25 6 кадров. Сезон 4. 8-я серия

02:50 6 кадров. Сезон 4. 11-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 4. 16-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 4. 17-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 4. 18-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 5. 8-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 5. 9-я серия



Матч ТВ



03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)

05:05 Спортивный детектив. Золотой дубль

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир

10:40 Оазис футбола

11:45 Новости

11:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

13:35 Все на Матч!

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:55 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина». Женщины. Трамплин 3 м. Прямой эфир

18:55 Все на Матч!

19:25 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина». Мужчины. Вышка. Прямой эфир

20:30 Новости

20:35 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Голевая феерия Катара!

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

03:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край)



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хороший, плохой, коп

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Обитель зла-3

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



03:30 Александровский сад. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Последний рубеж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»

15:00 Военные новости

15:05 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»

16:10 Александровский сад-2. 1-я и 2-я серии - «Гибель команды»

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва за Россию. Битва на Березине. Александр I против Наполеона

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Щит и меч. Последний рубеж

01:00 Игра без правил

02:45 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва речная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

08:20 Новости культуры

08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Строитель империи

08:50 И это все о нем. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча с незнакомкой«. Документальный фильм. 1986

12:15 Последний рейс «Альбатроса». 4-я серия

13:25 Силуэты. «Фома». Петр Фоменко

13:50 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

14:20 Абсолютный слух

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Поморское судостроение

15:50 2 Верник 2. Валерий Баринов

16:35 И это все о нем. 6-я серия

17:50 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган

18:45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. «Журавлики»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Мы из джаза. Проснуться знаменитым

21:30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера

22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 4-й

23:30 Новости культуры

23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Дава». Давид Боровский

00:20 ХX век. «Встреча с незнакомкой». Документальный фильм. 1986

01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган

02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

05:10 Пятница News. 227-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

06:40 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»

07:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

08:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

09:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 24-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия

21:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия

22:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия

23:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия

01:30 Пятница News. 229-я серия

02:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 16-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия

04:00 Пятница News. 228-я серия

04:20 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 6-я - 8-я серии

01:20 Наше кино. История большой любви

02:25 Аршин Мал Алан

04:00 Развод



Время начала передач - московское.



















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