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Программа Россия 1 на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Россия 1 на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Россия 1 15.12.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-22. «Напарник», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-22. «Напарник», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Елена Борзова
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Андрей Зибров
04:00 Личное дело. 21-я серия

В программе возможны изменения.









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