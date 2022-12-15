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Программа ТВЦ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 15.12.2022

04:45 Документальный фильм
05:20 Мой герой. Алёна Яковлева
06:00 Настроение
08:00 Право на безопасность
08:30 Доктор И... Скрининг РШМ
09:05 Смерть не танцует одна. 3-я серия
09:57 Смерть не танцует одна. 4-я серия
10:55 Тайна песни. А снег идёт
11:30 События
11:50 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия
12:48 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия
13:40 Мой герой. Елена Ксенофонтова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия
16:03 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Метр с кепкой
17:50 События
18:15 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Брак с иностранцем
23:10 Русские тайны. Товарищ Ванга
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Егор Гайдар
01:30 Дикие деньги. Герман Стерлигов
02:10 Тайна песни. А снег идёт
02:35 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия
03:19 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия
04:05 Большие деньги советского кино
04:45 Документальный фильм

В программе возможны изменения.









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