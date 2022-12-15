Программа ТВЦ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 15.12.2022



04:45 Документальный фильм

05:20 Мой герой. Алёна Яковлева

06:00 Настроение

08:00 Право на безопасность

08:30 Доктор И... Скрининг РШМ

09:05 Смерть не танцует одна. 3-я серия

09:57 Смерть не танцует одна. 4-я серия

10:55 Тайна песни. А снег идёт

11:30 События

11:50 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия

12:48 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия

13:40 Мой герой. Елена Ксенофонтова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия

16:03 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Метр с кепкой

17:50 События

18:15 Анна и тайна ядов. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Брак с иностранцем

23:10 Русские тайны. Товарищ Ванга

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Егор Гайдар

01:30 Дикие деньги. Герман Стерлигов

02:10 Тайна песни. А снег идёт

02:35 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 3-я серия

03:19 Смерть в объективе. «Проклятие памяти», 4-я серия

04:05 Большие деньги советского кино

04:45 Документальный фильм



В программе возможны изменения.