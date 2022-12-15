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Программа НТВ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма НТВ на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 15.12.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейное дело
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Факты против чувств
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Заменитель мужа стал отцом?
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2. 7-я серия
21:05 Адмиралы района-2. 8-я серия
22:10 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»
00:50 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы
01:55 Защита Красина-3. 8-я - 11-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт

В программе возможны изменения.









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