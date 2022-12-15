Программа НТВ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 15.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Семейное дело

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Факты против чувств

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Долг», 1-я и 2-я серии, «Послушница», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Заменитель мужа стал отцом?

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2. 7-я серия

21:05 Адмиралы района-2. 8-я серия

22:10 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-5. «Доктор Зло», «Родня»

00:50 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы

01:55 Защита Красина-3. 8-я - 11-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт



В программе возможны изменения.