Программа 5 канала на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 15.12.2022
05:00 Известия
05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Условный мент-2. Коварство и любовь
14:20 Условный мент-2. Мечта садовода
15:20 Условный мент-2. Участковая легкого поведения
16:15 Условный мент-2. Главная роль
17:10 Условный мент-2. Обмен опытом
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Обмен опытом
18:30 Условный мент-2. Брачные игры
19:20 След. От большого ума или прекрасная Марта
20:10 След. Бонни и Клайд
20:45 След. Задача для супергероя
21:35 След. След Астреи
22:25 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска
23:10 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Нулевой пациент
01:15 След. Их остановит только смерть
01:50 След. Последний подвиг
02:30 След. Три сумочки и два убийства
03:00 След. Не мнимый больной
03:35 Отпуск по ранению. 1-я серия
04:20 Отпуск по ранению. 2-я серия
В программе возможны изменения.