Программа 5 канала на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 15.12.2022



05:00 Известия

05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Отпуск по ранению. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Условный мент-2. Коварство и любовь

14:20 Условный мент-2. Мечта садовода

15:20 Условный мент-2. Участковая легкого поведения

16:15 Условный мент-2. Главная роль

17:10 Условный мент-2. Обмен опытом

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Обмен опытом

18:30 Условный мент-2. Брачные игры

19:20 След. От большого ума или прекрасная Марта

20:10 След. Бонни и Клайд

20:45 След. Задача для супергероя

21:35 След. След Астреи

22:25 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска

23:10 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Нулевой пациент

01:15 След. Их остановит только смерть

01:50 След. Последний подвиг

02:30 След. Три сумочки и два убийства

03:00 След. Не мнимый больной

03:35 Отпуск по ранению. 1-я серия

04:20 Отпуск по ранению. 2-я серия



В программе возможны изменения.