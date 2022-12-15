Программа Домашний на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 15.12.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

12:45 Порча. Наследство

13:15 Знахарка

13:45 Верну любимого. Отец

14:25 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола». 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Мама. 13-я - 16-я серии

22:55 Порча. «Проклятая земля«. «Капля крови«

00:00 Знахарка

00:35 Верну любимого. Отец

01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

01:55 От ненависти до любви. 14-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.