Программа Домашний на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 15.12.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
12:45 Порча. Наследство
13:15 Знахарка
13:45 Верну любимого. Отец
14:25 Кризисный центр. 13-я серия - «На грани фола». 14-я серия - «Семейное предприятие». 15-я серия - «Золушка». 16-я серия - «Жуткий свёкор»
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Мама. 13-я - 16-я серии
22:55 Порча. «Проклятая земля«. «Капля крови«
00:00 Знахарка
00:35 Верну любимого. Отец
01:05 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
01:55 От ненависти до любви. 14-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.