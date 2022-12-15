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Программа ТНТ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТНТ на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 15.12.2022

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
08:30 Перезагрузка. 534-я серия
09:00 Ольга. 36-я - 46-я серии
14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»
18:00 Полярный. 11-я - 14-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 40-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 41-я серия
21:00 Ресторан по понятиям-2. 7-я серия
21:30 Ресторан по понятиям-2. 8-я серия
22:00 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох«
22:30 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге«
23:00 Влюбись, если сможешь. 40-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»
03:05 Comedy Баттл. 14-я серия
03:50 Comedy Баттл. 15-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

В программе возможны изменения.









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