Программа ТНТ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 15.12.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

08:30 Перезагрузка. 534-я серия

09:00 Ольга. 36-я - 46-я серии

14:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 187-я серия - «Портовая бачата»

18:00 Полярный. 11-я - 14-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 40-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 41-я серия

21:00 Ресторан по понятиям-2. 7-я серия

21:30 Ресторан по понятиям-2. 8-я серия

22:00 Бородач. 8-я серия - «Свадебный переполох«

22:30 Бородач. 9-я серия - «Рок на Волге«

23:00 Влюбись, если сможешь. 40-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 3. 68-я серия - «Новогодний выпуск»

03:05 Comedy Баттл. 14-я серия

03:50 Comedy Баттл. 15-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия



В программе возможны изменения.