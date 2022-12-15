Программа Матч ТВ на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 15.12.2022



03:15 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск)

05:05 Спортивный детектив. Золотой дубль

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир

10:40 Оазис футбола

11:45 Новости

11:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

13:35 Все на Матч!

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:55 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина». Женщины. Трамплин 3 м. Прямой эфир

18:55 Все на Матч!

19:25 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина». Мужчины. Вышка. Прямой эфир

20:30 Новости

20:35 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Голевая феерия Катара!

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Хорватия - Бразилия

03:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край)



В программе возможны изменения.