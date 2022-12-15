Программа Звезда на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 15.12.2022



03:30 Александровский сад. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Щит и меч. Последний рубеж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»

15:00 Военные новости

15:05 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»

16:10 Александровский сад-2. 1-я и 2-я серии - «Гибель команды»

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва за Россию. Битва на Березине. Александр I против Наполеона

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Щит и меч. Последний рубеж

01:00 Игра без правил

02:45 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»



В программе возможны изменения.