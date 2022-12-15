Программа Звезда на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 15.12.2022
03:30 Александровский сад. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Щит и меч. Последний рубеж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
15:00 Военные новости
15:05 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
16:10 Александровский сад-2. 1-я и 2-я серии - «Гибель команды»
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва за Россию. Битва на Березине. Александр I против Наполеона
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Щит и меч. Последний рубеж
01:00 Игра без правил
02:45 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
В программе возможны изменения.