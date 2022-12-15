Программа Культура на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 15.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва речная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
08:20 Новости культуры
08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Строитель империи
08:50 И это все о нем. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча с незнакомкой«. Документальный фильм. 1986
12:15 Последний рейс «Альбатроса». 4-я серия
13:25 Силуэты. «Фома». Петр Фоменко
13:50 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
14:20 Абсолютный слух
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Поморское судостроение
15:50 2 Верник 2. Валерий Баринов
16:35 И это все о нем. 6-я серия
17:50 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. «Журавлики»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Мы из джаза. Проснуться знаменитым
21:30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера
22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 4-й
23:30 Новости культуры
23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Дава». Давид Боровский
00:20 ХX век. «Встреча с незнакомкой». Документальный фильм. 1986
01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган
02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.