Программа Культура на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 15.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва речная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

08:20 Новости культуры

08:25 Князь Потемкин. Свет и тени. Строитель империи

08:50 И это все о нем. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча с незнакомкой«. Документальный фильм. 1986

12:15 Последний рейс «Альбатроса». 4-я серия

13:25 Силуэты. «Фома». Петр Фоменко

13:50 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

14:20 Абсолютный слух

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Поморское судостроение

15:50 2 Верник 2. Валерий Баринов

16:35 И это все о нем. 6-я серия

17:50 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган

18:45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. «Журавлики»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Мы из джаза. Проснуться знаменитым

21:30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера

22:10 Жизнь и Судьба. Фильм 4-й

23:30 Новости культуры

23:50 Силуэты. К 80-летию Анатолия Смелянского. «Дава». Давид Боровский

00:20 ХX век. «Встреча с незнакомкой». Документальный фильм. 1986

01:20 Декабрьские вечера. Избранное. Галина Писаренко, Святослав Рихтер и Олег Каган

02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.