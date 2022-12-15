Программа Пятница на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 15.12.2022



05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

05:10 Пятница News. 227-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

06:40 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»

07:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

08:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

09:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 24-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия

21:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия

22:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия

23:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия

01:30 Пятница News. 229-я серия

02:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 16-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия

04:00 Пятница News. 228-я серия

04:20 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»



В программе возможны изменения.