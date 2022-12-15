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Программа Пятница на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 15 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 15.12.2022

05:00 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
05:05 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
05:10 Пятница News. 227-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
06:40 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»
07:40 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
08:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
09:50 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 12-я серия
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 27-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 24-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия
21:30 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия
22:30 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия
23:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 5-я серия
01:30 Пятница News. 229-я серия
02:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 16-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия
04:00 Пятница News. 228-я серия
04:20 Зов крови. Сезон 2. 4-я серия - «Женя»

В программе возможны изменения.









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