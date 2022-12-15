Программа передач, ТВ программа на 16 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 16 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 16.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:20 «Щедрин-сюита». К 90-летию Родиона Щедрина
00:50 Гражданин Китано
01:55 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Дуэты. Сезон 2
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Самая счастливая
04:00 Личное дело. 22-я серия
ТВЦ
04:45 Документальный фильм
05:20 Мой герой. Елена Ксенофонтова
06:00 Настроение
08:00 «Ералаш». Всё серьёзно!»
08:50 Анна и тайна ночи. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Анна и тайна ночи. 4-я серия
12:35 Анна и тайна теней. 1-я серия
13:31 Анна и тайна теней. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна и тайна теней. 3-я серия
16:02 Анна и тайна теней. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Неравный брак
17:50 События
18:15 Новый сосед. 1-я серия
19:13 Новый сосед. 2-я серия
20:05 Выстрел в спину. 1-я серия
21:04 Выстрел в спину. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Корпоратив
00:40 Карусель
02:15 Петровка, 38
02:30 Зорро
04:25 Заложники. 1-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Катафалк
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Нас заменят роботы?» Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2. 9-я серия
21:05 Адмиралы района-2. 10-я серия
22:10 Пёс-5. Кровавая свадьба
23:05 Пёс-5. Зануда
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:55 Захар Прилепин. Уроки русского
02:20 Квартирный вопрос
03:15 Защита Красина-3. 12-я серия
04:05 Защита Красина-3. 13-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Отпуск по ранению. 3-я серия
06:10 Отпуск по ранению. 4-я серия
06:55 Львиная доля
09:00 Известия
09:30Отставник. 1-я часть
10:25 Отставник. 2-я часть
11:15 Отставник-2. Своих не бросаем
13:00 Известия
13:30 Отставник-2. Своих не бросаем
13:40 Отставник-3
15:25 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия
16:30 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия
17:30 Известия
18:00 След. Древние демоны
18:50 След. Мексика
19:40 След. Ниндзя
20:35 След. Укротитель железных дорог
21:25 След. Кары небесные
22:15 След. Без кожи
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста
01:00 Великолепная пятёрка-5. Серебристый пруд
01:40 Великолепная пятёрка-2. Ювелиры
02:20 Великолепная пятёрка-5. Град Китеж
02:55 Великолепная пятёрка-2. Наследники по кривой
03:35 Великолепная пятёрка-5. Тихий посёлок
04:15 Великолепная пятёрка-2. Три сестры
04:55 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
13:00 Порча. Альхемилла
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Тонкая работа
14:40 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я серия - «Синдром неудачника»
19:00 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. «Сон смерти». «Единственная моя»
23:55 Знахарка
00:30 Верну любимого. Тонкая работа
01:00 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
01:50 От ненависти до любви. 15-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
08:30 Звездная кухня. 14-я серия
09:00 Вызов. 9-я серия
10:00 Иванько. 1-я - 17-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия
20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 245-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия
00:00 Дневник Бриджит Джонс
01:50 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия
03:25 Comedy Баттл. 16-я серия
04:15 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 5. 10-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия
05:45 6 кадров Сезон 5. 15-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 292-я серия
06:00 Ералаш
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 10-я серия
11:05 Пятая волна
13:20 Уральские пельмени. Ваше огородие
16:05 Уральские пельмени. Ума лопата
17:50 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
19:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
20:55 Сокровища Амазонки
23:00 Затерянный мир
00:55 Глубоководный горизонт
02:50 Воронины. Сезон 13. 27-я серия
03:10 Воронины. Сезон 14. 3-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия
Матч ТВ
03:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край)
05:05 Спортивный детектив. Повелитель времени
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:55 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». Прямой эфир
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:25 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев. Прямой эфир
23:00 Катар-2022. Все на футбол!
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
03:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина«
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Скала
22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Емельяненко - С. Коваленко. Прямой эфир
00:10 Обитель зла-4: Жизнь после смерти
01:45 Обитель зла: Последняя глава
03:25 Обитель зла 2: Апокалипсис
Звезда
02:45 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
05:10 Александровский сад-2. 1-я и 2-я серии - «Гибель команды»
07:10 Специальный репортаж
08:40 Приказано взять живым
09:00 Новости дня
09:20 Приказано взять живым
10:55 Сумка инкассатора
13:00 Новости дня
13:20 Александровский сад-2. 3-я - 7-я серии - «Гибель команды»
15:00 Военные новости
15:05 Александровский сад-2. 3-я - 7-я серии - «Гибель команды»
18:00 Новости дня
18:55 История РВСН. Испытание надёжности
19:50 Буду помнить
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Александр Серов
00:05 Формула любви
01:45 Аджимушкай. Подземная крепость
02:35 Александровский сад-2. 3-я - 5-я серии - «Гибель команды»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва причудливая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юрий Никулин
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Куда пропал Самсон?
08:20 Новости культуры
08:25 Цвет времени. Надя Рушева
08:40 Клад
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Шедевры старого кино. Поднятая целина
13:10 Забытое ремесло. Телефонистка
13:25 Силуэты. «Дава«. Давид Боровский
13:50 Первые в мире. Русский Колумб
14:05 Роберт Шуман и его муза
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Тамбов
15:35 Энигма. К 75-летию Захара Брона
16:20 Цвет белого снега
17:05 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Ключ на шпиле Государевой башни
17:40 Декабрьские вечера. Избранное. Трио Beaux Arts
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:45 Линия жизни. 90 лет Родиону Щедрину
21:40 Жизнь и Судьба. Фильмы 5-й и 6-й
00:15 Новости культуры
00:35 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина
01:25 Ждите писем
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 228-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»
06:30 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
07:30 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
08:40 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
09:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия
13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
18:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия
20:50 Джон Уик-2
23:20 Джон Уик-3
01:50 Пятница News. 230-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 18-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 19-я серия
03:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 20-я серия
04:20 Пятница News. 229-я серия
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Где находится нофелет?
21:15 Акселератка
22:55 Водитель для Веры
00:50 Женитьба Бальзаминова
02:20 Наше кино. История большой любви
02:45 Моя любовь
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.