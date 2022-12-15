Программа передач, ТВ программа на 16 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на пятницу 16 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 16.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:20 «Щедрин-сюита». К 90-летию Родиона Щедрина

00:50 Гражданин Китано

01:55 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Дуэты. Сезон 2

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Самая счастливая

04:00 Личное дело. 22-я серия



ТВЦ



04:45 Документальный фильм

05:20 Мой герой. Елена Ксенофонтова

06:00 Настроение

08:00 «Ералаш». Всё серьёзно!»

08:50 Анна и тайна ночи. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Анна и тайна ночи. 4-я серия

12:35 Анна и тайна теней. 1-я серия

13:31 Анна и тайна теней. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна и тайна теней. 3-я серия

16:02 Анна и тайна теней. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Неравный брак

17:50 События

18:15 Новый сосед. 1-я серия

19:13 Новый сосед. 2-я серия

20:05 Выстрел в спину. 1-я серия

21:04 Выстрел в спину. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Корпоратив

00:40 Карусель

02:15 Петровка, 38

02:30 Зорро

04:25 Заложники. 1-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Катафалк

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Нас заменят роботы?» Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2. 9-я серия

21:05 Адмиралы района-2. 10-я серия

22:10 Пёс-5. Кровавая свадьба

23:05 Пёс-5. Зануда

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:55 Захар Прилепин. Уроки русского

02:20 Квартирный вопрос

03:15 Защита Красина-3. 12-я серия

04:05 Защита Красина-3. 13-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Отпуск по ранению. 3-я серия

06:10 Отпуск по ранению. 4-я серия

06:55 Львиная доля

09:00 Известия

09:30Отставник. 1-я часть

10:25 Отставник. 2-я часть

11:15 Отставник-2. Своих не бросаем

13:00 Известия

13:30 Отставник-2. Своих не бросаем

13:40 Отставник-3

15:25 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия

16:30 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия

17:30 Известия

18:00 След. Древние демоны

18:50 След. Мексика

19:40 След. Ниндзя

20:35 След. Укротитель железных дорог

21:25 След. Кары небесные

22:15 След. Без кожи

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста

01:00 Великолепная пятёрка-5. Серебристый пруд

01:40 Великолепная пятёрка-2. Ювелиры

02:20 Великолепная пятёрка-5. Град Китеж

02:55 Великолепная пятёрка-2. Наследники по кривой

03:35 Великолепная пятёрка-5. Тихий посёлок

04:15 Великолепная пятёрка-2. Три сестры

04:55 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

13:00 Порча. Альхемилла

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Тонкая работа

14:40 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я серия - «Синдром неудачника»

19:00 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. «Сон смерти». «Единственная моя»

23:55 Знахарка

00:30 Верну любимого. Тонкая работа

01:00 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

01:50 От ненависти до любви. 15-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

08:30 Звездная кухня. 14-я серия

09:00 Вызов. 9-я серия

10:00 Иванько. 1-я - 17-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия

20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 245-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия

00:00 Дневник Бриджит Джонс

01:50 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия

03:25 Comedy Баттл. 16-я серия

04:15 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 5. 10-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия

05:45 6 кадров Сезон 5. 15-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 292-я серия

06:00 Ералаш

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 10-я серия

11:05 Пятая волна

13:20 Уральские пельмени. Ваше огородие

16:05 Уральские пельмени. Ума лопата

17:50 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

19:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»

20:55 Сокровища Амазонки

23:00 Затерянный мир

00:55 Глубоководный горизонт

02:50 Воронины. Сезон 13. 27-я серия

03:10 Воронины. Сезон 14. 3-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия



Матч ТВ



03:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край)

05:05 Спортивный детектив. Повелитель времени

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина

14:25 Новости

14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия

16:35 Катар-2022. Все на футбол!

17:55 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». Прямой эфир

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

21:25 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев. Прямой эфир

23:00 Катар-2022. Все на футбол!

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция

03:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина«



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Скала

22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Емельяненко - С. Коваленко. Прямой эфир

00:10 Обитель зла-4: Жизнь после смерти

01:45 Обитель зла: Последняя глава

03:25 Обитель зла 2: Апокалипсис



Звезда



02:45 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»

05:10 Александровский сад-2. 1-я и 2-я серии - «Гибель команды»

07:10 Специальный репортаж

08:40 Приказано взять живым

09:00 Новости дня

09:20 Приказано взять живым

10:55 Сумка инкассатора

13:00 Новости дня

13:20 Александровский сад-2. 3-я - 7-я серии - «Гибель команды»

15:00 Военные новости

15:05 Александровский сад-2. 3-я - 7-я серии - «Гибель команды»

18:00 Новости дня

18:55 История РВСН. Испытание надёжности

19:50 Буду помнить

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Александр Серов

00:05 Формула любви

01:45 Аджимушкай. Подземная крепость

02:35 Александровский сад-2. 3-я - 5-я серии - «Гибель команды»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва причудливая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Юрий Никулин

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Куда пропал Самсон?

08:20 Новости культуры

08:25 Цвет времени. Надя Рушева

08:40 Клад

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Шедевры старого кино. Поднятая целина

13:10 Забытое ремесло. Телефонистка

13:25 Силуэты. «Дава«. Давид Боровский

13:50 Первые в мире. Русский Колумб

14:05 Роберт Шуман и его муза

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Тамбов

15:35 Энигма. К 75-летию Захара Брона

16:20 Цвет белого снега

17:05 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Ключ на шпиле Государевой башни

17:40 Декабрьские вечера. Избранное. Трио Beaux Arts

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

20:45 Линия жизни. 90 лет Родиону Щедрину

21:40 Жизнь и Судьба. Фильмы 5-й и 6-й

00:15 Новости культуры

00:35 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина

01:25 Ждите писем

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 228-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»

06:30 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

07:30 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

08:40 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

09:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия

13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

18:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия

20:50 Джон Уик-2

23:20 Джон Уик-3

01:50 Пятница News. 230-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 18-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 19-я серия

03:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 20-я серия

04:20 Пятница News. 229-я серия

04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Где находится нофелет?

21:15 Акселератка

22:55 Водитель для Веры

00:50 Женитьба Бальзаминова

02:20 Наше кино. История большой любви

02:45 Моя любовь

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа Пятница на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа СТС на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа СТС на 15 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа передач, ТВ программа на 15 декабря 15.12.2022









Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Анси



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Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на ЦСКА Арене Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу



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