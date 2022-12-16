Программа Россия 1 на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 16.12.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Дуэты. Сезон 2
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Самая счастливая
04:00 Личное дело. 22-я серия
В программе возможны изменения.