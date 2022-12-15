Программа НТВ на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 16.12.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Катафалк
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Нас заменят роботы?» Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Адмиралы района-2. 9-я серия
21:05 Адмиралы района-2. 10-я серия
22:10 Пёс-5. Кровавая свадьба
23:05 Пёс-5. Зануда
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:55 Захар Прилепин. Уроки русского
02:20 Квартирный вопрос
03:15 Защита Красина-3. 12-я серия
04:05 Защита Красина-3. 13-я серия
В программе возможны изменения.