Программа НТВ на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 16.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Холодный расчёт

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Катафалк

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Нас заменят роботы?» Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Адмиралы района-2. 9-я серия

21:05 Адмиралы района-2. 10-я серия

22:10 Пёс-5. Кровавая свадьба

23:05 Пёс-5. Зануда

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:55 Захар Прилепин. Уроки русского

02:20 Квартирный вопрос

03:15 Защита Красина-3. 12-я серия

04:05 Защита Красина-3. 13-я серия



В программе возможны изменения.