Программа 5 канала на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 16.12.2022



05:00 Известия

05:25 Отпуск по ранению. 3-я серия

06:10 Отпуск по ранению. 4-я серия

06:55 Львиная доля

09:00 Известия

09:30Отставник. 1-я часть

10:25 Отставник. 2-я часть

11:15 Отставник-2. Своих не бросаем

13:00 Известия

13:30 Отставник-2. Своих не бросаем

13:40 Отставник-3

15:25 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия

16:30 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия

17:30 Известия

18:00 След. Древние демоны

18:50 След. Мексика

19:40 След. Ниндзя

20:35 След. Укротитель железных дорог

21:25 След. Кары небесные

22:15 След. Без кожи

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста

01:00 Великолепная пятёрка-5. Серебристый пруд

01:40 Великолепная пятёрка-2. Ювелиры

02:20 Великолепная пятёрка-5. Град Китеж

02:55 Великолепная пятёрка-2. Наследники по кривой

03:35 Великолепная пятёрка-5. Тихий посёлок

04:15 Великолепная пятёрка-2. Три сестры

04:55 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска



В программе возможны изменения.