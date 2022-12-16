Программа 5 канала на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 16.12.2022
05:00 Известия
05:25 Отпуск по ранению. 3-я серия
06:10 Отпуск по ранению. 4-я серия
06:55 Львиная доля
09:00 Известия
09:30Отставник. 1-я часть
10:25 Отставник. 2-я часть
11:15 Отставник-2. Своих не бросаем
13:00 Известия
13:30 Отставник-2. Своих не бросаем
13:40 Отставник-3
15:25 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия
16:30 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия
17:30 Известия
18:00 След. Древние демоны
18:50 След. Мексика
19:40 След. Ниндзя
20:35 След. Укротитель железных дорог
21:25 След. Кары небесные
22:15 След. Без кожи
23:10 Светская хроника
00:15 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста
01:00 Великолепная пятёрка-5. Серебристый пруд
01:40 Великолепная пятёрка-2. Ювелиры
02:20 Великолепная пятёрка-5. Град Китеж
02:55 Великолепная пятёрка-2. Наследники по кривой
03:35 Великолепная пятёрка-5. Тихий посёлок
04:15 Великолепная пятёрка-2. Три сестры
04:55 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска
В программе возможны изменения.