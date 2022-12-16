Программа Домашний на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 16.12.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
13:00 Порча. Альхемилла
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Тонкая работа
14:40 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я серия - «Синдром неудачника»
19:00 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. «Сон смерти». «Единственная моя»
23:55 Знахарка
00:30 Верну любимого. Тонкая работа
01:00 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
01:50 От ненависти до любви. 15-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.