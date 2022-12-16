Программа ТНТ на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 16.12.2022



04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

08:30 Звездная кухня. 14-я серия

09:00 Вызов. 9-я серия

10:00 Иванько. 1-я - 17-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия

20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 245-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия

00:00 Дневник Бриджит Джонс

01:50 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия

03:25 Comedy Баттл. 16-я серия

04:15 Comedy Баттл. 17-я серия



В программе возможны изменения.