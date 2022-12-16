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Программа ТНТ на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТНТ на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 16.12.2022

04:40 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
08:30 Звездная кухня. 14-я серия
09:00 Вызов. 9-я серия
10:00 Иванько. 1-я - 17-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я серия
20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 245-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 763-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 153-я серия
00:00 Дневник Бриджит Джонс
01:50 Импровизация. Сезон 3. 69-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 3. 70-я серия
03:25 Comedy Баттл. 16-я серия
04:15 Comedy Баттл. 17-я серия

В программе возможны изменения.









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