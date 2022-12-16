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Программа СТС на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма СТС на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач СТС 16.12.2022

05:00 6 кадров. Сезон 5. 10-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 5. 11-я серия
05:45 6 кадров Сезон 5. 15-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 292-я серия
06:00 Ералаш
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 10-я серия
11:05 Пятая волна
13:20 Уральские пельмени. Ваше огородие
16:05 Уральские пельмени. Ума лопата
17:50 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
19:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ъ»
20:55 Сокровища Амазонки
23:00 Затерянный мир
00:55 Глубоководный горизонт
02:50 Воронины. Сезон 13. 27-я серия
03:10 Воронины. Сезон 14. 3-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия

В программе возможны изменения.









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