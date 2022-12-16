Программа Матч ТВ на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 16.12.2022
03:15 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край)
05:05 Спортивный детектив. Повелитель времени
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Франция - Марокко
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Нидерланды - Аргентина
14:25 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 финала. Аргентина - Хорватия
16:35 Катар-2022. Все на футбол!
17:55 Плавание. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». Прямой эфир
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
21:25 Смешанные единоборства. АСА. В. Слипенко - А. Вагаев. Прямой эфир
23:00 Катар-2022. Все на футбол!
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 финала. Англия - Франция
03:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина»
В программе возможны изменения.