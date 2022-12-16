Программа РЕН ТВ на 16 декабря 2022, во сколько Бойцовский клуб Емельяненко - Коваленко

Телепрограмма РЕН ТВ на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач РЕН ТВ 16.12.2022
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Скала
22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Емельяненко - С. Коваленко. Прямой эфир
00:10 Обитель зла-4: Жизнь после смерти
01:45 Обитель зла: Последняя глава
03:25 Обитель зла 2: Апокалипсис
В программе возможны изменения.