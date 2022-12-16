Программа РЕН ТВ на 16 декабря 2022, во сколько Бойцовский клуб Емельяненко - Коваленко

Телепрограмма РЕН ТВ на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 16.12.2022



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Скала

22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Емельяненко - С. Коваленко. Прямой эфир

00:10 Обитель зла-4: Жизнь после смерти

01:45 Обитель зла: Последняя глава

03:25 Обитель зла 2: Апокалипсис



В программе возможны изменения.