Программа Звезда на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 16.12.2022
02:45 Александровский сад-2. 1-я - 3-я серии - «Три дня в Одессе»
05:10 Александровский сад-2. 1-я и 2-я серии - «Гибель команды»
07:10 Специальный репортаж
08:40 Приказано взять живым
09:00 Новости дня
09:20 Приказано взять живым
10:55 Сумка инкассатора
13:00 Новости дня
13:20 Александровский сад-2. 3-я - 7-я серии - «Гибель команды»
15:00 Военные новости
15:05 Александровский сад-2. 3-я - 7-я серии - «Гибель команды»
18:00 Новости дня
18:55 История РВСН. Испытание надёжности
19:50 Буду помнить
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Александр Серов
00:05 Формула любви
01:45 Аджимушкай. Подземная крепость
02:35 Александровский сад-2. 3-я - 5-я серии - «Гибель команды»
В программе возможны изменения.