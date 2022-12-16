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Программа Культура на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 16.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва причудливая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юрий Никулин
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Куда пропал Самсон?
08:20 Новости культуры
08:25 Цвет времени. Надя Рушева
08:40 Клад
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Шедевры старого кино. Поднятая целина
13:10 Забытое ремесло. Телефонистка
13:25 Силуэты. «Дава«. Давид Боровский
13:50 Первые в мире. Русский Колумб
14:05 Роберт Шуман и его муза
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Тамбов
15:35 Энигма. К 75-летию Захара Брона
16:20 Цвет белого снега
17:05 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Ключ на шпиле Государевой башни
17:40 Декабрьские вечера. Избранное. Трио Beaux Arts
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:45 Линия жизни. 90 лет Родиону Щедрину
21:40 Жизнь и Судьба. Фильмы 5-й и 6-й
00:15 Новости культуры
00:35 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина
01:25 Ждите писем
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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