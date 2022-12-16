Программа Культура на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 16.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва причудливая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Юрий Никулин

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Куда пропал Самсон?

08:20 Новости культуры

08:25 Цвет времени. Надя Рушева

08:40 Клад

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:15 Шедевры старого кино. Поднятая целина

13:10 Забытое ремесло. Телефонистка

13:25 Силуэты. «Дава«. Давид Боровский

13:50 Первые в мире. Русский Колумб

14:05 Роберт Шуман и его муза

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Тамбов

15:35 Энигма. К 75-летию Захара Брона

16:20 Цвет белого снега

17:05 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Ключ на шпиле Государевой башни

17:40 Декабрьские вечера. Избранное. Трио Beaux Arts

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

20:45 Линия жизни. 90 лет Родиону Щедрину

21:40 Жизнь и Судьба. Фильмы 5-й и 6-й

00:15 Новости культуры

00:35 2 Верник 2. Юрий Чурсин и Анна Патокина

01:25 Ждите писем

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.