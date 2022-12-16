Программа Пятница на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 16.12.2022



05:00 Пятница News. 228-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»

06:30 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

07:30 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

08:40 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

09:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия

13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

18:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия

20:50 Джон Уик-2

23:20 Джон Уик-3

01:50 Пятница News. 230-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 18-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 19-я серия

03:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 20-я серия

04:20 Пятница News. 229-я серия

04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



В программе возможны изменения.