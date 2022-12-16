Программа Пятница на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 16.12.2022
05:00 Пятница News. 228-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф« для Михаила Башкатова»
06:30 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
07:30 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
08:40 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
09:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 13-я серия
13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
18:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия
20:50 Джон Уик-2
23:20 Джон Уик-3
01:50 Пятница News. 230-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 18-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 19-я серия
03:40 Сверхъестественное. Сезон 15. 20-я серия
04:20 Пятница News. 229-я серия
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
В программе возможны изменения.