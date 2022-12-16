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Программа МИР на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма МИР на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач МИР 16.12.2022

05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Где находится нофелет?
21:15 Акселератка
22:55 Водитель для Веры
00:50 Женитьба Бальзаминова
02:20 Наше кино. История большой любви
02:45 Моя любовь
04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе возможны изменения.









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