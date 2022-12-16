Программа МИР на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 16 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 16.12.2022



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Где находится нофелет?

21:15 Акселератка

22:55 Водитель для Веры

00:50 Женитьба Бальзаминова

02:20 Наше кино. История большой любви

02:45 Моя любовь

04:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.