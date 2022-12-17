Программа передач, ТВ программа на 17 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 17 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 17.12.2022
1 канал
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Сто дней после детства
13:55 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для своих»
14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой эфир
17:05 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первый полуфинал
00:00 «Девятый калибр»
01:45 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
04:05 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Краснодарский край. Киви
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Склифосовский. Сезон 7. 9-я - 12-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни моей деревни
20:00 Вести
21:00 Закон бумеранга
00:40 Ненавижу и люблю
04:05 Женская дружба
ТВЦ
04:25 Заложники. 1-я серия
05:08 Заложники. 2-я серия
06:00 Выстрел в спину. 1-я серия
06:43 Выстрел в спину. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Не устарели ли заповеди, данные в Новом Завете? Продолжение разговора. Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда»
08:00 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия
08:52 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия
09:40 Анна и тайна ядов. 1-я серия
10:35 Анна и тайна ядов. 2-я серия
11:30 События
11:50 Анна и тайна ядов. 3-я серия
12:41 Анна и тайна ядов. 4-я серия
13:30 Берёзовая роща. 1-я серия
14:30 События
14:50 Берёзовая роща. 2-я - 4-я серии
17:30 Берёзовая роща-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обыкновенный нацизм
00:10 90-е. Кровавый Тольятти
00:50 Специальный репортаж. Неестественный отбор
01:20 Хватит слухов! 69-я серия
01:45 Дикие деньги. Баба Шура
02:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили
03:05 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
03:45 Петровка, 38
03:55 Застава в горах
НТВ
05:00 Спето в СССР
05:45 Инспектор Купер 2. «Звонок», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Юлия Рутберг
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Коллектор
22:30 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Корабль
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ваня Дмитриенко
01:35 Дачный ответ
02:25 Защита Красина-3. 14-я - 16-я серии
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска
05:30 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце
06:10 Акватория. Семейные страсти
06:50 Акватория. Большая рыба
07:30 Акватория. Смерть на озере
08:10 Акватория. Долг платежом красен
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
10:45 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть
11:45 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть
12:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»
13:50 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»
14:55 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»
15:55 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»
16:55 Балабол. 1-я часть - «Полкан»
17:55 Балабол. 2-я часть - «Полкан»
18:55 След. Кровь на руках
19:30 След. Троянский бумеранг
20:20 След. Касатики
21:10 След. В гостях у страха
22:05 След. Ликвидатор
23:10 След. Гурии нашего райцентра
00:00 Известия. Главное
01:05 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть
01:55 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть
02:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»
03:35 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»
04:25 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:55 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии
10:55 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 77-я - 80-я серии
22:30 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия
09:30 Звездная кухня. 15-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я - 223-я серии
13:40 Однажды в России. 231-я серия
14:00 Вызов. 10-я серия
14:50 Экстрасенсы ведут расследование. Сезон 5. 85-я серия
16:10 Экстрасенсы ведут расследование. 96-я серия
17:50 Новая битва экстрасенсов. 14-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 54-я серия
00:05 Экстрасенсы ведут расследование. 83-я серия
01:40 Экстрасенсы ведут расследование. 86-я серия
02:55 Импровизация. 71-я серия
03:40 Comedy Баттл. 18-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 27-я серии
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Консервная банка
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Хорошие манеры
06:50 Три кота. Археологи
06:55 Три кота. Рации
07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
07:05 Три кота. Гироскутер для компота
07:10 Три кота
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек. Пришельцы
07:45 Отель у овечек. Спа процедуры
07:50 Отель у овечек. Мастер на все руки
07:55 Отель у овечек. Рекламный ролик
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи
08:25 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 18-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 241-я серия
10:00 Затерянный мир
11:55 Сокровища Амазонки
14:00 Джуманджи: Зов джунглей
16:20 Джуманджи: Новый уровень
18:50 Неисправимый Рон
21:00 Лулу и Бриггс
23:00 Особо опасен
01:10 Хранители
03:55 6 кадров. Сезон 6. 31-я - 33-я серии
Матч ТВ
03:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина»
05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:15 Один на один
10:35 Оазис футбола
11:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
13:05 Все на Матч!
13:50 Новости
13:55 Голевая феерия Катара!
16:10 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место. Прямой эфир
20:30 Катар-2022. Все на футбол!
22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:35 Один день в Катаре
01:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: зима наступила
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 7 провалов армии Украины
18:00 РЭД
20:00 Рэд 2
22:20 Опасный свидетель
00:10 Девушка с татуировкой дракона
03:00 Джуманджи
04:30 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Александровский сад-2. 6-я и 7-я серии - «Гибель команды»
06:45 17 декабря - День РВСН
07:10 Трое в лодке, не считая собаки
08:00 Новости дня
08:15 Трое в лодке, не считая собаки
10:10 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию
10:40 Легенды науки. Михаил Миль
11:25 Главный день
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Не факт
14:00 Война миров. Битва за небо. Советские летчицы против асов Люфтваффе
14:50 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии
23:00 Сумка инкассатора
00:55 Семь невест ефрейтора Збруева
02:35 Трое в лодке, не считая собаки
04:50 Перелом. Хроника Победы
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Сергей Юрский «Петров день»
07:05 «Два клена». «Исполнение желаний»
08:40 Летние гастроли
10:00 Передвижники. Эмилия Шанкс
10:30 Одна строка
12:05 Золото Якутии
12:55 Знакомьтесь: пингвины
13:50 Рассказы из русской истории
14:45 «Страсти по Щедрину». К 90-летию Родиона Щедрина
15:40 Фильм-балет «Дама с собачкой«
16:35 Человек родился
18:05 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?
18:55 Репортажи из будущего. Без леса
19:35 Поймать вора
21:20 Древнерусский детектив. Андрей Боголюбский
22:00 Агора
23:00 Три цвета: Красный
00:40 Знакомьтесь: пингвины
01:35 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?
02:20 «Олимпионики». «Легенды перуанских индейцев»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:50 Пятница News. 229-я серия
06:20 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
06:30 Затура. Космическое приключение
08:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия
11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия
12:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия
16:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия
18:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
21:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
23:20 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия
01:20 Проклятие Аннабель: Зарождение зла
03:00 Проклятие Аннабель
04:30 Пятница News. 229-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:15 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Женитьба Бальзаминова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Где находится нофелет?
11:35 Смерть шпионам! 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам! 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии
20:00 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 6-я серии
01:40 Семеро смелых
03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.