Программа передач, ТВ программа на 17 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на субботу 17 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 17.12.2022



1 канал



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Сто дней после детства

13:55 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для своих»

14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой эфир

17:05 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первый полуфинал

00:00 «Девятый калибр»

01:45 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

04:05 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Краснодарский край. Киви

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Склифосовский. Сезон 7. 9-я - 12-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни моей деревни

20:00 Вести

21:00 Закон бумеранга

00:40 Ненавижу и люблю

04:05 Женская дружба





ТВЦ



04:25 Заложники. 1-я серия

05:08 Заложники. 2-я серия

06:00 Выстрел в спину. 1-я серия

06:43 Выстрел в спину. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Не устарели ли заповеди, данные в Новом Завете? Продолжение разговора. Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда»

08:00 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия

08:52 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия

09:40 Анна и тайна ядов. 1-я серия

10:35 Анна и тайна ядов. 2-я серия

11:30 События

11:50 Анна и тайна ядов. 3-я серия

12:41 Анна и тайна ядов. 4-я серия

13:30 Берёзовая роща. 1-я серия

14:30 События

14:50 Берёзовая роща. 2-я - 4-я серии

17:30 Берёзовая роща-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Обыкновенный нацизм

00:10 90-е. Кровавый Тольятти

00:50 Специальный репортаж. Неестественный отбор

01:20 Хватит слухов! 69-я серия

01:45 Дикие деньги. Баба Шура

02:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили

03:05 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов

03:45 Петровка, 38

03:55 Застава в горах



НТВ



05:00 Спето в СССР

05:45 Инспектор Купер 2. «Звонок», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Юлия Рутберг

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Коллектор

22:30 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Корабль

23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ваня Дмитриенко

01:35 Дачный ответ

02:25 Защита Красина-3. 14-я - 16-я серии



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска

05:30 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце

06:10 Акватория. Семейные страсти

06:50 Акватория. Большая рыба

07:30 Акватория. Смерть на озере

08:10 Акватория. Долг платежом красен

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

10:45 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть

11:45 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть

12:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»

13:50 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»

14:55 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»

15:55 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»

16:55 Балабол. 1-я часть - «Полкан»

17:55 Балабол. 2-я часть - «Полкан»

18:55 След. Кровь на руках

19:30 След. Троянский бумеранг

20:20 След. Касатики

21:10 След. В гостях у страха

22:05 След. Ликвидатор

23:10 След. Гурии нашего райцентра

00:00 Известия. Главное

01:05 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть

01:55 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть

02:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»

03:35 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»

04:25 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:55 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии

10:55 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии

14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 77-я - 80-я серии

22:30 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия

09:30 Звездная кухня. 15-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я - 223-я серии

13:40 Однажды в России. 231-я серия

14:00 Вызов. 10-я серия

14:50 Экстрасенсы ведут расследование. Сезон 5. 85-я серия

16:10 Экстрасенсы ведут расследование. 96-я серия

17:50 Новая битва экстрасенсов. 14-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 54-я серия

00:05 Экстрасенсы ведут расследование. 83-я серия

01:40 Экстрасенсы ведут расследование. 86-я серия

02:55 Импровизация. 71-я серия

03:40 Comedy Баттл. 18-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 27-я серии

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Консервная банка

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Хорошие манеры

06:50 Три кота. Археологи

06:55 Три кота. Рации

07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

07:05 Три кота. Гироскутер для компота

07:10 Три кота

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек. Пришельцы

07:45 Отель у овечек. Спа процедуры

07:50 Отель у овечек. Мастер на все руки

07:55 Отель у овечек. Рекламный ролик

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи

08:25 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 18-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 241-я серия

10:00 Затерянный мир

11:55 Сокровища Амазонки

14:00 Джуманджи: Зов джунглей

16:20 Джуманджи: Новый уровень

18:50 Неисправимый Рон

21:00 Лулу и Бриггс

23:00 Особо опасен

01:10 Хранители

03:55 6 кадров. Сезон 6. 31-я - 33-я серии



Матч ТВ



03:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина»

05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:15 Один на один

10:35 Оазис футбола

11:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

13:05 Все на Матч!

13:50 Новости

13:55 Голевая феерия Катара!

16:10 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место. Прямой эфир

20:30 Катар-2022. Все на футбол!

22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:35 Один день в Катаре

01:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: зима наступила

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 7 провалов армии Украины

18:00 РЭД

20:00 Рэд 2

22:20 Опасный свидетель

00:10 Девушка с татуировкой дракона

03:00 Джуманджи

04:30 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Александровский сад-2. 6-я и 7-я серии - «Гибель команды»

06:45 17 декабря - День РВСН

07:10 Трое в лодке, не считая собаки

08:00 Новости дня

08:15 Трое в лодке, не считая собаки

10:10 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию

10:40 Легенды науки. Михаил Миль

11:25 Главный день

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Не факт

14:00 Война миров. Битва за небо. Советские летчицы против асов Люфтваффе

14:50 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Охота на Берию. 1-я - 9-я серии

23:00 Сумка инкассатора

00:55 Семь невест ефрейтора Збруева

02:35 Трое в лодке, не считая собаки

04:50 Перелом. Хроника Победы



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Сергей Юрский «Петров день»

07:05 «Два клена». «Исполнение желаний»

08:40 Летние гастроли

10:00 Передвижники. Эмилия Шанкс

10:30 Одна строка

12:05 Золото Якутии

12:55 Знакомьтесь: пингвины

13:50 Рассказы из русской истории

14:45 «Страсти по Щедрину». К 90-летию Родиона Щедрина

15:40 Фильм-балет «Дама с собачкой«

16:35 Человек родился

18:05 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?

18:55 Репортажи из будущего. Без леса

19:35 Поймать вора

21:20 Древнерусский детектив. Андрей Боголюбский

22:00 Агора

23:00 Три цвета: Красный

00:40 Знакомьтесь: пингвины

01:35 Искатели. Пожар 1812 года. Кто виноват?

02:20 «Олимпионики». «Легенды перуанских индейцев»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:50 Пятница News. 229-я серия

06:20 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»

06:30 Затура. Космическое приключение

08:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия

11:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 3-я серия

12:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 5-я серия

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 4-я серия

16:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 8-я серия

18:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

20:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

21:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

23:20 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 6-я серия

01:20 Проклятие Аннабель: Зарождение зла

03:00 Проклятие Аннабель

04:30 Пятница News. 229-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:15 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Женитьба Бальзаминова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Где находится нофелет?

11:35 Смерть шпионам! 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам! 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Смерть шпионам! 7-я и 8-я серии

20:00 Смерть шпионам. Крым. 1-я - 6-я серии

01:40 Семеро смелых

03:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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