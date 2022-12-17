Программа 1 канала на 17 декабря 2022, во сколько Ледниковый период

Телепрограмма 1 канала на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 17.12.2022



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Сто дней после детства

13:55 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для своих»

14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой эфир

17:05 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первый полуфинал

00:00 «Девятый калибр»

01:45 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

04:05 Россия от края до края



В программе возможны изменения.