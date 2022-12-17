Программа 1 канала на 17 декабря 2022, во сколько Ледниковый период

Телепрограмма 1 канала на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 17.12.2022
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Сто дней после детства
13:55 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для своих»
14:30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. Сборная России - сборная Казахстана. Прямой эфир
17:05 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первый полуфинал
00:00 «Девятый калибр»
01:45 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
04:05 Россия от края до края
В программе возможны изменения.