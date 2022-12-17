Программа Россия 1 на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 17.12.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Краснодарский край. Киви
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Склифосовский. Сезон 7. 9-я - 12-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни моей деревни
20:00 Вести
21:00 Закон бумеранга
00:40 Ненавижу и люблю
04:05 Женская дружба
В программе возможны изменения.