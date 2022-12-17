Программа ТВЦ на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 17.12.2022
04:25 Заложники. 1-я серия
05:08 Заложники. 2-я серия
06:00 Выстрел в спину. 1-я серия
06:43 Выстрел в спину. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Не устарели ли заповеди, данные в Новом Завете? Продолжение разговора. Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда»
08:00 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия
08:52 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия
09:40 Анна и тайна ядов. 1-я серия
10:35 Анна и тайна ядов. 2-я серия
11:30 События
11:50 Анна и тайна ядов. 3-я серия
12:41 Анна и тайна ядов. 4-я серия
13:30 Берёзовая роща. 1-я серия
14:30 События
14:50 Берёзовая роща. 2-я - 4-я серии
17:30 Берёзовая роща-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Обыкновенный нацизм
00:10 90-е. Кровавый Тольятти
00:50 Специальный репортаж. Неестественный отбор
01:20 Хватит слухов! 69-я серия
01:45 Дикие деньги. Баба Шура
02:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили
03:05 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
03:45 Петровка, 38
03:55 Застава в горах
В программе возможны изменения.