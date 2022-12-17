Программа ТВЦ на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 17.12.2022



04:25 Заложники. 1-я серия

05:08 Заложники. 2-я серия

06:00 Выстрел в спину. 1-я серия

06:43 Выстрел в спину. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Не устарели ли заповеди, данные в Новом Завете? Продолжение разговора. Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда»

08:00 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия

08:52 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия

09:40 Анна и тайна ядов. 1-я серия

10:35 Анна и тайна ядов. 2-я серия

11:30 События

11:50 Анна и тайна ядов. 3-я серия

12:41 Анна и тайна ядов. 4-я серия

13:30 Берёзовая роща. 1-я серия

14:30 События

14:50 Берёзовая роща. 2-я - 4-я серии

17:30 Берёзовая роща-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Обыкновенный нацизм

00:10 90-е. Кровавый Тольятти

00:50 Специальный репортаж. Неестественный отбор

01:20 Хватит слухов! 69-я серия

01:45 Дикие деньги. Баба Шура

02:25 Дикие деньги. Отари Квантришвили

03:05 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов

03:45 Петровка, 38

03:55 Застава в горах



В программе возможны изменения.