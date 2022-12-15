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Программа НТВ на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма НТВ на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 17.12.2022

05:00 Спето в СССР
05:45 Инспектор Купер 2. «Звонок», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Юлия Рутберг
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Коллектор
22:30 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Корабль
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ваня Дмитриенко
01:35 Дачный ответ
02:25 Защита Красина-3. 14-я - 16-я серии

В программе возможны изменения.









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