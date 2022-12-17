Программа 5 канала на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 17.12.2022
05:00 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска
05:30 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце
06:10 Акватория. Семейные страсти
06:50 Акватория. Большая рыба
07:30 Акватория. Смерть на озере
08:10 Акватория. Долг платежом красен
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
10:45 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть
11:45 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть
12:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»
13:50 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»
14:55 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»
15:55 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»
16:55 Балабол. 1-я часть - «Полкан»
17:55 Балабол. 2-я часть - «Полкан»
18:55 След. Кровь на руках
19:30 След. Троянский бумеранг
20:20 След. Касатики
21:10 След. В гостях у страха
22:05 След. Ликвидатор
23:10 След. Гурии нашего райцентра
00:00 Известия. Главное
01:05 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть
01:55 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть
02:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»
03:35 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»
04:25 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»
В программе возможны изменения.