Программа 5 канала на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 17.12.2022



05:00 Великолепная пятёрка-5. Загадка диска

05:30 Великолепная пятёрка-2. Удар в сердце

06:10 Акватория. Семейные страсти

06:50 Акватория. Большая рыба

07:30 Акватория. Смерть на озере

08:10 Акватория. Долг платежом красен

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

10:45 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть

11:45 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть

12:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»

13:50 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»

14:55 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»

15:55 Балабол. 2-я часть - «Американская коллекция»

16:55 Балабол. 1-я часть - «Полкан»

17:55 Балабол. 2-я часть - «Полкан»

18:55 След. Кровь на руках

19:30 След. Троянский бумеранг

20:20 След. Касатики

21:10 След. В гостях у страха

22:05 След. Ликвидатор

23:10 След. Гурии нашего райцентра

00:00 Известия. Главное

01:05 Балабол. «Последний пассажир» - 1-я часть

01:55 Балабол. «Последний пассажир» - 2-я часть

02:45 Балабол. 1-я часть - «Здравствуй, папа»

03:35 Балабол. 2-я часть - «Здравствуй, папа»

04:25 Балабол. 1-я часть - «Американская коллекция»



В программе возможны изменения.