Программа Домашний на 17 декабря 2022, во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма Домашний на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 17.12.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:55 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии
10:55 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 77-я - 80-я серии
22:30 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии
В программе возможны изменения.