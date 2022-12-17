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Программа Домашний на 17 декабря 2022, во сколько сериал Ветреный



Телепрограмма Домашний на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Домашний 17.12.2022

04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:55 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии
10:55 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 77-я - 80-я серии
22:30 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
02:15 Нотариус. 10-я - 14-я серии

В программе возможны изменения.









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