Программа ТНТ на 17 декабря 2022, во сколько Битва экстрасенсов

Телепрограмма ТНТ на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТНТ 17.12.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия
09:30 Звездная кухня. 15-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я - 223-я серии
13:40 Однажды в России. 231-я серия
14:00 Вызов. 10-я серия
14:50 Экстрасенсы ведут расследование. Сезон 5. 85-я серия
16:10 Экстрасенсы ведут расследование. 96-я серия
17:50 Новая битва экстрасенсов. 14-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 54-я серия
00:05 Экстрасенсы ведут расследование. 83-я серия
01:40 Экстрасенсы ведут расследование. 86-я серия
02:55 Импровизация. 71-я серия
03:40 Comedy Баттл. 18-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия
В программе возможны изменения.