Программа ТНТ на 17 декабря 2022, во сколько Битва экстрасенсов

Телепрограмма ТНТ на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 17.12.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 18-я серия

09:30 Звездная кухня. 15-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я - 223-я серии

13:40 Однажды в России. 231-я серия

14:00 Вызов. 10-я серия

14:50 Экстрасенсы ведут расследование. Сезон 5. 85-я серия

16:10 Экстрасенсы ведут расследование. 96-я серия

17:50 Новая битва экстрасенсов. 14-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 54-я серия

00:05 Экстрасенсы ведут расследование. 83-я серия

01:40 Экстрасенсы ведут расследование. 86-я серия

02:55 Импровизация. 71-я серия

03:40 Comedy Баттл. 18-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия



В программе возможны изменения.