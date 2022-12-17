Программа СТС на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 17.12.2022



05:00 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 27-я серии

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Консервная банка

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Хорошие манеры

06:50 Три кота. Археологи

06:55 Три кота. Рации

07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

07:05 Три кота. Гироскутер для компота

07:10 Три кота

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек. Пришельцы

07:45 Отель у овечек. Спа процедуры

07:50 Отель у овечек. Мастер на все руки

07:55 Отель у овечек. Рекламный ролик

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи

08:25 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 18-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 241-я серия

10:00 Затерянный мир

11:55 Сокровища Амазонки

14:00 Джуманджи: Зов джунглей

16:20 Джуманджи: Новый уровень

18:50 Неисправимый Рон

21:00 Лулу и Бриггс

23:00 Особо опасен

01:10 Хранители

03:55 6 кадров. Сезон 6. 31-я - 33-я серии



В программе возможны изменения.