Программа СТС на 17 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 17.12.2022
05:00 6 кадров. Сезон 6. 25-я - 27-я серии
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Консервная банка
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Хорошие манеры
06:50 Три кота. Археологи
06:55 Три кота. Рации
07:00 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
07:05 Три кота. Гироскутер для компота
07:10 Три кота
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек. Пришельцы
07:45 Отель у овечек. Спа процедуры
07:50 Отель у овечек. Мастер на все руки
07:55 Отель у овечек. Рекламный ролик
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи
08:25 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 18-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 241-я серия
10:00 Затерянный мир
11:55 Сокровища Амазонки
14:00 Джуманджи: Зов джунглей
16:20 Джуманджи: Новый уровень
18:50 Неисправимый Рон
21:00 Лулу и Бриггс
23:00 Особо опасен
01:10 Хранители
03:55 6 кадров. Сезон 6. 31-я - 33-я серии
В программе возможны изменения.