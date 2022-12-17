Программа Матч ТВ на 17 декабря 2022, во сколько матч за третье место

Телепрограмма Матч ТВ на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 17.12.2022
03:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина»
05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:15 Один на один
10:35 Оазис футбола
11:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
13:05 Все на Матч!
13:50 Новости
13:55 Голевая феерия Катара!
16:10 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место. Прямой эфир
20:30 Катар-2022. Все на футбол!
22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:35 Один день в Катаре
01:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир
В программе возможны изменения.