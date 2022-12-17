Программа Матч ТВ на 17 декабря 2022, во сколько матч за третье место

Телепрограмма Матч ТВ на 17 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 17.12.2022



03:15 Прыжки в воду. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Кубок Дмитрия Саутина»

05:05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:15 Один на один

10:35 Оазис футбола

11:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

13:05 Все на Матч!

13:50 Новости

13:55 Голевая феерия Катара!

16:10 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место. Прямой эфир

20:30 Катар-2022. Все на футбол!

22:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:35 Один день в Катаре

01:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 3-е место

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. Прямой эфир



В программе возможны изменения.